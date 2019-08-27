Время собирать урожай: победители конкурса Nikon Photo Contest 2018—2019

Гран-при завоевала испанка Сара Де Антонио Феу (Sara De Antonio Feu) за снимок Ayimpoka, героиней которого стала девочка-альбинос из Ганы.
Гран-при завоевала испанка Сара Де Антонио Феу (Sara De Antonio Feu) за снимок Ayimpoka, героиней которого стала девочка-альбинос из Ганы.
Обладателем третьего места в категории "Открытая тематика" стал Чжон Бэк Хо (Jeong Baek Ho) из Кореи, побывавший на подледной рыбалке.
Обладателем третьего места в категории "Открытая тематика" стал Чжон Бэк Хо (Jeong Baek Ho) из Кореи, побывавший на подледной рыбалке.
Серебро в номинации "Открытая тематика" присудили Цзихену Вану (Ziheng Wang) из Китая за "Эмоции дедушки".
Серебро в номинации "Открытая тематика" присудили Цзихену Вану (Ziheng Wang) из Китая за "Эмоции дедушки".
Второе место в номинации "Открытая тематика, фоторепортаж" досталось истории под названием "Жизнь после людей" Цзянцзюнь Чен (Jiajun Chen) из Китая.
Второе место в номинации "Открытая тематика, фоторепортаж" досталось истории под названием "Жизнь после людей" Цзянцзюнь Чен (Jiajun Chen) из Китая.
Третьего места в номинации "Новое поколение" удостоен "Чехел Минбари" (Chehel Minbari) Мохаммада Хоссейна Мадади (Mohammad Hossein Madadi).
Третьего места в номинации "Новое поколение" удостоен "Чехел Минбари" (Chehel Minbari) Мохаммада Хоссейна Мадади (Mohammad Hossein Madadi).
Приз "Выбор участников" достался китайскому фотографу Хуамину Чжао (Huaming Zhao) и "Сезону сбора урожая".
Приз "Выбор участников" достался китайскому фотографу Хуамину Чжао (Huaming Zhao) и "Сезону сбора урожая".
Третье место в номинации "Новое поколение" — у "Беспомощной девочки". Автор — Ягмур Генч (Yağmur Genç) из Турции.
Третье место в номинации "Новое поколение" — у "Беспомощной девочки". Автор — Ягмур Генч (Yağmur Genç) из Турции.
Второе место в категории "Новое поколение, фоторепортаж" досталось серии "Минибоги" польского фотографа Адама Жондло (Adam Żądło).
Второе место в категории "Новое поколение, фоторепортаж" досталось серии "Минибоги" польского фотографа Адама Жондло (Adam Żądło).
Бронза в номинации "Новое поколение, фоторепортаж" — у серии "Траур" Шахрияра Хосейна Бейги (Shahryar Hosein Beygi).
Бронза в номинации "Новое поколение, фоторепортаж" — у серии "Траур" Шахрияра Хосейна Бейги (Shahryar Hosein Beygi).
Победу в номинации "Новое поколение, фоторепортаж" жюри присудило Цзинханю Ту (Jinghan Tu) и его серии снимков под названием "Fanghua — моменты нашей юности".
Победу в номинации "Новое поколение, фоторепортаж" жюри присудило Цзинханю Ту (Jinghan Tu) и его серии снимков под названием "Fanghua — моменты нашей юности".
Золото в номинации "Открытая тематика" завоевал автор фото "Альма и Альцгеймер" Джейсон Парнелл- Брукс (Jason Parnell-Brookes) из Великобритании.
Золото в номинации "Открытая тематика" завоевал автор фото "Альма и Альцгеймер" Джейсон Парнелл- Брукс (Jason Parnell-Brookes) из Великобритании.
Бронзу в "Открытой" номинации получил Милад Сафабахш (Milad Safabakhsh) из Ирана за снимок "Горы надеются на лучшее будущее".
Бронзу в "Открытой" номинации получил Милад Сафабахш (Milad Safabakhsh) из Ирана за снимок "Горы надеются на лучшее будущее".
Победитель в номинации "Открытая тематика, фоторепортаж" — серия "Надежда". Автор — Тайб Чайдар (Thaib Chaidar) из Индонезии.
Победитель в номинации "Открытая тематика, фоторепортаж" — серия "Надежда". Автор — Тайб Чайдар (Thaib Chaidar) из Индонезии.