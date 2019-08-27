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РИА Новости

Время собирать урожай: победители конкурса Nikon Photo Contest 2018—2019

15:40 27.08.2019 (обновлено: 15:43 27.08.2019)
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Фотоконкурс Nikon PhotoContest 2018-2019, который в этом году отметил пятидесятилетие, наградил победителей. На суд жюри было прислано рекордное число снимков — более 97 тысяч. В номинациях "Открытая тематика", "Новое поколение" и "Короткометражный фильм" рассматривали как отдельные кадры, так и серии. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Sara De Antonio Feu. Ayimpoka / Nikon Photo Contest 2018-2019

Гран-при завоевала испанка Сара Де Антонио Феу (Sara De Antonio Feu) за снимок Ayimpoka, героиней которого стала девочка-альбинос из Ганы.

Sara De Antonio Feu. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Гран-при завоевала испанка Сара Де Антонио Феу (Sara De Antonio Feu) за снимок Ayimpoka, героиней которого стала девочка-альбинос из Ганы.

© Фото : Sara De Antonio Feu. Ayimpoka / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Jeong Baek Ho. Ice fishing people / Nikon Photo Contest 2018-2019

Обладателем третьего места в категории "Открытая тематика" стал Чжон Бэк Хо (Jeong Baek Ho) из Кореи, побывавший на подледной рыбалке.

Jeong Baek Ho. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Обладателем третьего места в категории "Открытая тематика" стал Чжон Бэк Хо (Jeong Baek Ho) из Кореи, побывавший на подледной рыбалке.

© Фото : Jeong Baek Ho. Ice fishing people / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Ziheng Wang. A Grandfather's Emotions / Nikon Photo Contest 2018-2019

Серебро в номинации "Открытая тематика" присудили Цзихену Вану (Ziheng Wang) из Китая за "Эмоции дедушки".

Ziheng Wang. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Серебро в номинации "Открытая тематика" присудили Цзихену Вану (Ziheng Wang) из Китая за "Эмоции дедушки".

© Фото : Ziheng Wang. A Grandfather's Emotions / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Jiajun Chen. Life After People / Nikon Photo Contest 2018-2019

Второе место в номинации "Открытая тематика, фоторепортаж" досталось истории под названием "Жизнь после людей" Цзянцзюнь Чен (Jiajun Chen) из Китая.

Jiajun Chen. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Второе место в номинации "Открытая тематика, фоторепортаж" досталось истории под названием "Жизнь после людей" Цзянцзюнь Чен (Jiajun Chen) из Китая.

© Фото : Jiajun Chen. Life After People / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Mohammad Hossein Madadi. Chehel Minbari / Nikon Photo Contest 2018-2019

Третьего места в номинации "Новое поколение" удостоен "Чехел Минбари" (Chehel Minbari) Мохаммада Хоссейна Мадади (Mohammad Hossein Madadi).

Mohammad Hossein Madadi. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Третьего места в номинации "Новое поколение" удостоен "Чехел Минбари" (Chehel Minbari) Мохаммада Хоссейна Мадади (Mohammad Hossein Madadi).

© Фото : Mohammad Hossein Madadi. Chehel Minbari / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Huaming Zhao. Harvesting Season / Nikon Photo Contest 2018-2019

Приз "Выбор участников" достался китайскому фотографу Хуамину Чжао (Huaming Zhao) и "Сезону сбора урожая".

Huaming Zhao. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Приз "Выбор участников" достался китайскому фотографу Хуамину Чжао (Huaming Zhao) и "Сезону сбора урожая".

© Фото : Huaming Zhao. Harvesting Season / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Yağmur Genç. ”Helpless Girl” / Nikon Photo Contest 2018-2019

Третье место в номинации "Новое поколение" — у "Беспомощной девочки". Автор — Ягмур Генч (Yağmur Genç) из Турции.

Yağmur Genç. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Третье место в номинации "Новое поколение" — у "Беспомощной девочки". Автор — Ягмур Генч (Yağmur Genç) из Турции.

© Фото : Yağmur Genç. ”Helpless Girl” / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Adam Żądło. Minigods / Nikon Photo Contest 2018-2019

Второе место в категории "Новое поколение, фоторепортаж" досталось серии "Минибоги" польского фотографа Адама Жондло (Adam Żądło).

Adam Żądło. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Второе место в категории "Новое поколение, фоторепортаж" досталось серии "Минибоги" польского фотографа Адама Жондло (Adam Żądło).

© Фото : Adam Żądło. Minigods / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Shahryar Hosein Beygi. Mourning / Nikon Photo Contest 2018-2019

Бронза в номинации "Новое поколение, фоторепортаж" — у серии "Траур" Шахрияра Хосейна Бейги (Shahryar Hosein Beygi).

Shahryar Hosein Beygi. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Бронза в номинации "Новое поколение, фоторепортаж" — у серии "Траур" Шахрияра Хосейна Бейги (Shahryar Hosein Beygi).

© Фото : Shahryar Hosein Beygi. Mourning / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Jinghan Tu. Fanghua - Moments in Our Youthful Days / Nikon Photo Contest 2018-2019

Победу в номинации "Новое поколение, фоторепортаж" жюри присудило Цзинханю Ту (Jinghan Tu) и его серии снимков под названием "Fanghua — моменты нашей юности".

Jinghan Tu. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
10 из 13

Победу в номинации "Новое поколение, фоторепортаж" жюри присудило Цзинханю Ту (Jinghan Tu) и его серии снимков под названием "Fanghua — моменты нашей юности".

© Фото : Jinghan Tu. Fanghua - Moments in Our Youthful Days / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Jason Parnell-Brookes. Alma and Alzheimer's / Nikon Photo Contest 2018-2019

Золото в номинации "Открытая тематика" завоевал автор фото "Альма и Альцгеймер" Джейсон Парнелл- Брукс (Jason Parnell-Brookes) из Великобритании.

Jason Parnell-Brookes. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Золото в номинации "Открытая тематика" завоевал автор фото "Альма и Альцгеймер" Джейсон Парнелл- Брукс (Jason Parnell-Brookes) из Великобритании.

© Фото : Jason Parnell-Brookes. Alma and Alzheimer's / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Milad Safabakhsh. Mountains hope for a better future / Nikon Photo Contest 2018-2019

Бронзу в "Открытой" номинации получил Милад Сафабахш (Milad Safabakhsh) из Ирана за снимок "Горы надеются на лучшее будущее".

Milad Safabakhsh. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Бронзу в "Открытой" номинации получил Милад Сафабахш (Milad Safabakhsh) из Ирана за снимок "Горы надеются на лучшее будущее".

© Фото : Milad Safabakhsh. Mountains hope for a better future / Nikon Photo Contest 2018-2019
© Фото : Thaib Chaidar. hope / Nikon Photo Contest 2018-2019

Победитель в номинации "Открытая тематика, фоторепортаж" — серия "Надежда". Автор — Тайб Чайдар (Thaib Chaidar) из Индонезии.

Thaib Chaidar. Работа участника конкурса Nikon Photo Contest 2018-2019
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Победитель в номинации "Открытая тематика, фоторепортаж" — серия "Надежда". Автор — Тайб Чайдар (Thaib Chaidar) из Индонезии.

© Фото : Thaib Chaidar. hope / Nikon Photo Contest 2018-2019
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