Время собирать урожай: победители конкурса Nikon Photo Contest 2018—2019

Фотоконкурс Nikon PhotoContest 2018-2019, который в этом году отметил пятидесятилетие, наградил победителей. На суд жюри было прислано рекордное число снимков — более 97 тысяч. В номинациях "Открытая тематика", "Новое поколение" и "Короткометражный фильм" рассматривали как отдельные кадры, так и серии. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.