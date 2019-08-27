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РИА Новости

Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ готовят к испытаниям

10:51 27.08.2019 (обновлено: 15:24 27.08.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжёлой ракеты "Енисей" готовится к огневым испытаниям, заявил во вторник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Первый пуск ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур планируется в 2022 году, сверхтяжелой ракеты "Енисей" с космодрома Восточный - в 2028 году.
Двигатель РД-171МВ является самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.
"У нас сейчас готовятся к прожигу, к огневым испытаниям двигателя РД-171МВ", - сказал Рогозин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Как уточнил генеральный директор НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса) Игорь Арбузов, огневые испытания РД-171МВ состоятся до конца года, в 2021 году будет поставлен первый двигатель для лётных испытаний.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиационно-космического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКС-2019Игорь АрбузовЭнергомашРоскосмосАвиасалон МАКСДмитрий РогозинМосковская областьРоссияЖуковскийРИА Наука
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