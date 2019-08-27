Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ готовят к испытаниям

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжёлой ракеты "Енисей" готовится к огневым испытаниям, заявил во вторник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Первый пуск ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур планируется в 2022 году, сверхтяжелой ракеты "Енисей" с космодрома Восточный - в 2028 году.

Двигатель РД-171МВ является самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

"У нас сейчас готовятся к прожигу, к огневым испытаниям двигателя РД-171МВ", - сказал Рогозин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Как уточнил генеральный директор НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса) Игорь Арбузов, огневые испытания РД-171МВ состоятся до конца года, в 2021 году будет поставлен первый двигатель для лётных испытаний.