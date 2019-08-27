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РИА Новости

Минтранс разрабатывает правила субсидирования местных авиарейсов из бюджета

10:44 27.08.2019 (обновлено: 11:36 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс разрабатывает правила субсидирования местных авиаперевозок из бюджета, но предлагает регионам и самим подумать об их софинансировании, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
"Финансовое состояние ряда субъектов РФ не позволяет в полной мере обеспечить развитие сети местных перевозок. В данной связи по поручению правительства Минтрансом ведется работа по разработке нормативных актов, предусматривающих определение правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам для обеспечения доступности и расширения маршрутной сети местных авиаперевозок. Дальше будем просить выделить средства из федерального бюджета на указанные цели в объемах, определенных в соответствии с потребностями субъектов РФ", - сказала Петрова.
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"Для максимального синергетического эффекта полагаем целесообразным рекомендовать субъектам разработать собственные программы развития и субсидирования местных перевозок, маршрутная сеть которых будет синхронизирована с федеральными программами с учетом долгосрочного прогнозирования и подтверждения готовности авиакомпаний на осуществление перевозок по указанным маршрутам на долгосрочный период", - добавила она.
По ее словам, реализация данных предложений позволит существенно повысить транспортную доступность удаленных регионов и нивелирует риск деградации сети местных перевозок.
Она пояснила, что местные перевозки – это те, которые осуществляются внутри субъекта, региональные – между субъектами. По ее словам, местные отличаются от региональных тем, что ответственность за их развитие, прежде всего, лежит на субъекте.
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