Минтранс разрабатывает правила субсидирования местных авиарейсов из бюджета

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс разрабатывает правила субсидирования местных авиаперевозок из бюджета, но предлагает регионам и самим подумать об их софинансировании, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

"Финансовое состояние ряда субъектов РФ не позволяет в полной мере обеспечить развитие сети местных перевозок. В данной связи по поручению правительства Минтрансом ведется работа по разработке нормативных актов, предусматривающих определение правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам для обеспечения доступности и расширения маршрутной сети местных авиаперевозок. Дальше будем просить выделить средства из федерального бюджета на указанные цели в объемах, определенных в соответствии с потребностями субъектов РФ", - сказала Петрова.

"Для максимального синергетического эффекта полагаем целесообразным рекомендовать субъектам разработать собственные программы развития и субсидирования местных перевозок, маршрутная сеть которых будет синхронизирована с федеральными программами с учетом долгосрочного прогнозирования и подтверждения готовности авиакомпаний на осуществление перевозок по указанным маршрутам на долгосрочный период", - добавила она.

По ее словам, реализация данных предложений позволит существенно повысить транспортную доступность удаленных регионов и нивелирует риск деградации сети местных перевозок.