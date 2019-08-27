МАКС-2019 поспособствует повышению конкурентоспособности, считает Путин

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям международного авиационно-космического салона МАКС-2019, выразив уверенность, что выставка поспособствует повышению конкурентоспособности отечественной авиакосмической отрасли, соответствующая телеграмма размещена Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям международного авиационно-космического салона МАКС-2019, выразив уверенность, что выставка поспособствует повышению конкурентоспособности отечественной авиакосмической отрасли, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля

По словам главы РФ, выставка многие годы знакомит специалистов с передовыми достижениями российских ученых, инженеров, конструкторов в области гражданского, военного, транспортного самолётостроения и вертолётной индустрии. МАКС является долгожданным событием для любителей авиации, добавил он.

"Убеждён, что МАКС пройдёт с успехом, будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественной авиакосмической отрасли, повышению её конкурентоспособности. Послужит наращиванию кооперации с зарубежными партнёрами, претворению в жизнь перспективных, амбициозных проектов", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что новинки, представленные на выставке в этом году, говорят о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и внедряет современные технологии. При этом качество, надежность и безопасность продукции остаются неизменными.

Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов МАКС-2019 стартует во вторник в подмосковном Жуковском. В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.