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РИА Новости

МАКС-2019 поспособствует повышению конкурентоспособности, считает Путин

10:39 27.08.2019 (обновлено: 10:59 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям международного авиационно-космического салона МАКС-2019, выразив уверенность, что выставка поспособствует повышению конкурентоспособности отечественной авиакосмической отрасли, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
По словам главы РФ, выставка многие годы знакомит специалистов с передовыми достижениями российских ученых, инженеров, конструкторов в области гражданского, военного, транспортного самолётостроения и вертолётной индустрии. МАКС является долгожданным событием для любителей авиации, добавил он.
"Убеждён, что МАКС пройдёт с успехом, будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественной авиакосмической отрасли, повышению её конкурентоспособности. Послужит наращиванию кооперации с зарубежными партнёрами, претворению в жизнь перспективных, амбициозных проектов", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что новинки, представленные на выставке в этом году, говорят о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и внедряет современные технологии. При этом качество, надежность и безопасность продукции остаются неизменными.
Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов МАКС-2019 стартует во вторник в подмосковном Жуковском. В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКСВладимир ПутинРоссияБезопасностьЭкономика
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