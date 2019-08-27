В Нижнем Новгороде возбудили дело против девушки за избиение школьницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело по статье "побои" возбуждено на 16-летнюю жительницу Нижнего Новгорода за избиение 14-летней ученицы коррекционной школы, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Три девочки-подростка из Нижнего Новгорода избили 14-летнюю школьницу. Полиция в ходе проверки установила обидчиц. Ими оказались две 14-летние школьницы и их 16-летняя знакомая – учащаяся техникума. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, их родители уже привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

"Группа девочек-подростков под предлогом разговора пригласила 14-летнюю, обучающуюся в коррекционной школе, на территорию интерната. Во время беседы одна из девочек, которой на момент совершения преступления исполнилось 16 лет, из хулиганских побуждений нанесла несколько ударов рукой по лицу воспитанницы коррекционной школы. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении ведомства.

Статья 116 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.