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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

10:35 27.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо
Ситуация в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 11, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Хама – три, Латакия – два, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб, жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.
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