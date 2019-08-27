Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 11, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Хама – три, Латакия – два, Алеппо – один", - говорится в сообщении.