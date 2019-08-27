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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись около 1,3 тысячи беженцев

10:34 27.08.2019
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© Фото : SANAЛагерь беженцев на юге Дамаска
Лагерь беженцев на юге Дамаска
© Фото : SANA
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в САР с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 297 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 398 человек (женщин – 120, детей – 203), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 899 человек (женщин – 270, детей – 458)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри САР вернулись 10 сирийцев.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 58 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов и хлебопекарня.
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