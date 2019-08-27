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РИА Новости

Омбудсмен проверит нарушение прав девушки-инвалида в Уфе

10:21 27.08.2019 (обновлено: 10:26 27.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняСобака-поводырь
Собака-поводырь
© РИА Новости / Владимир Песня
Собака-поводырь. Архивное фото
УФА, 27 авг - РИА Новости. Правозащитники Башкирии организовали проверку по сообщению о том, что были нарушены права девушки-инвалида по зрению, которую не пустили в автобус в Уфе из-за собаки-поводыря, сказал РИА Новости омбудсмен республики Рим Каюмов.
"Юристы нашего ведомства защитят права девушки – инвалида по зрению, которую, как сообщают, не пустили в автобус. Мы организовали по данному инциденту проверку", - сказал башкирский омбудсмен Рим Каюмов.
Ранее местные СМИ сообщили, что жительницу Уфы – инвалида по зрению Ксению Минелбаеву и ее маленькую дочь не пустил в общественный транспорт водитель из-за того, что с ними была собака-поводырь. После этого башкирская прокуратура организовала проверку, а всероссийское общество слепых заявило о готовности помочь девушке при необходимости.
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