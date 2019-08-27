Омбудсмен проверит нарушение прав девушки-инвалида в Уфе

УФА, 27 авг - РИА Новости. Правозащитники Башкирии организовали проверку по сообщению о том, что были нарушены права девушки-инвалида по зрению, которую не пустили в автобус в Уфе из-за собаки-поводыря, сказал РИА Новости омбудсмен республики Рим Каюмов.

"Юристы нашего ведомства защитят права девушки – инвалида по зрению, которую, как сообщают, не пустили в автобус. Мы организовали по данному инциденту проверку", - сказал башкирский омбудсмен Рим Каюмов.

Ранее местные СМИ сообщили, что жительницу Уфы – инвалида по зрению Ксению Минелбаеву и ее маленькую дочь не пустил в общественный транспорт водитель из-за того, что с ними была собака-поводырь. После этого башкирская прокуратура организовала проверку, а всероссийское общество слепых заявило о готовности помочь девушке при необходимости.