Дети на фестивале Rukami на ВДНХ соберут космический аппарат

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Детские технопарки проведут мастер-классы на международном фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ в Москве, участников научат собирать космический аппарат и управлять мобильными роботами, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На международном фестивале идей и технологий Rukami детские технопарки представят программу мастер-классов. Их проведут 31 августа и 1 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в фестивале примут участие 10 детских технопарков столицы. Продолжительность одного занятия - около 45 минут.

На мастер-классах дети смогут собрать космический аппарат, протестировать тренажеры виртуальной реальности и научатся управлять мобильными роботами. Кроме того, участников обучат компьютерной анимации, созданию экологически чистого транспорта, азбуке Морзе и многому другому.