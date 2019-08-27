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РИА Новости

Дети на фестивале Rukami на ВДНХ соберут космический аппарат

10:00 27.08.2019 (обновлено: 10:04 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАрка Главного входа ВДНХ в Москве
Арка Главного входа ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Арка Главного входа ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Детские технопарки проведут мастер-классы на международном фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ в Москве, участников научат собирать космический аппарат и управлять мобильными роботами, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"На международном фестивале идей и технологий Rukami детские технопарки представят программу мастер-классов. Их проведут 31 августа и 1 сентября", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в фестивале примут участие 10 детских технопарков столицы. Продолжительность одного занятия - около 45 минут.
На мастер-классах дети смогут собрать космический аппарат, протестировать тренажеры виртуальной реальности и научатся управлять мобильными роботами. Кроме того, участников обучат компьютерной анимации, созданию экологически чистого транспорта, азбуке Морзе и многому другому.
Международный фестиваль идей и технологий Rukami пройдет с 31 августа по 1 сентября. Его главная тема - "Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее".
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