Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T10:07Z
https://ria.ru/20190827/1557938465.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101657/52/1016575252_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_b3f74dc552246c0b38407935707026da.jpg
РИА Новости

В ФАС рассказали, как проиндексируют тариф на прокачку нефти в Белоруссии

09:37 27.08.2019 (обновлено: 10:07 27.08.2019)
287
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Тариф на прокачку нефти в Белоруссии в январе 2020 года будет индексирован по принципу "инфляция минус", если не будет принято других политических решений, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
"Если не будет никаких изменений политического характера либо экономически представленных четких, ясных, понятных проверяемых данных будет "инфляция минус". Как и всегда по общему правилу", - сказал он в интервью РИА Новости.
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
1 августа, 17:37РИА Новости
Россия согласовала доппоставку нефти в Белоруссию из-за ЧП с "Дружбой"
Тем не менее, он подчеркнул, что из общего правила индексации тарифов "инфляция минус" есть исключения.
"Есть исключения из этого правила, которые нам дают возможность повышать тарифы сильнее, но это будет обсуждаться в правительстве Российской Федерации, это международные отношения и они должны обсуждаться на самом высоком уровне", - объяснил Артемьев.
Ранее, 6 августа, концерн "Белнефтехим" заявил, что Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий вопросы ТЭК, пояснил, что такой тариф будет действовать до конца года. По его словам, само решение об индексации справедливо, так как белорусские тарифы на прокачку значительно ниже российских, и страны движутся в направлении их выравнивания.
Читайте полный текст интервью с Игорем Артемьевым >>
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
26 августа, 17:41Ядерные технологии
Белоруссия утвердила стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом
001000
Обсудить 0
БелнефтехимИгорь АртемьевДмитрий КозакМоскваБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Игорь Артемьев
ФАС рассчитывает исключить порты и аэропорты из реестра монополий
РИА
Новости
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
ФАС ведет переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании лоукостеров
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде не знают о поездке американского сенатора в Россию
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
Минтранс предложил субсидировать перевозки из "Жуковского" в ДФО
Лента
новостей
Игорь Артемьев
ФАС создаст рабочие группы по противодействию картелям
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа приземляется в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. 18 августа 2019
"Победе" нужны конкуренты, уверен глава ФАС
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Белоруссия утвердила стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом
Яндекс Такси
Глава ФАС не испытывает восторга по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет"
Стюардесса на борту самолета
Минтранс внес в правительство предложения по повышению безопасности полетов
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Роскосмос" показал на МАКС-2019 макет ракеты, от которой отказался Рогозин
Вид города Минска
В парламенте Белоруссии призвали не спешить c решением по смертной казни
Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе
В Черном море пропал турист
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК знают фамилии карателей, устроивших геноцид в годы ВОВ
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния