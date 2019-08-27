В ФАС рассказали, как проиндексируют тариф на прокачку нефти в Белоруссии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Тариф на прокачку нефти в Белоруссии в январе 2020 года будет индексирован по принципу "инфляция минус", если не будет принято других политических решений, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Если не будет никаких изменений политического характера либо экономически представленных четких, ясных, понятных проверяемых данных будет "инфляция минус". Как и всегда по общему правилу", - сказал он в интервью РИА Новости.

Тем не менее, он подчеркнул, что из общего правила индексации тарифов "инфляция минус" есть исключения.

"Есть исключения из этого правила, которые нам дают возможность повышать тарифы сильнее, но это будет обсуждаться в правительстве Российской Федерации, это международные отношения и они должны обсуждаться на самом высоком уровне", - объяснил Артемьев.

Ранее, 6 августа, концерн "Белнефтехим" заявил, что Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.