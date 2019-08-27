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РИА Новости

Организаторы МАКС-2019 не справляются с пассажиропотоком

09:32 27.08.2019 (обновлено: 12:47 27.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВертолет "Ансат" компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019
Вертолет Ансат компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вертолет "Ансат" компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Около 200 человек столпились на железнодорожной платформе "Отдых" в Жуковском, чтобы попасть на авиакосмический салон МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.
По данным представителей полиции, на платформе "Отдых" скопились около 200 человек и они постоянно прибывают. С платформы автобусами посетителей салона доставляют на место проведения МАКС. При этом один автобус отправляется с интервалом раз в 10 минут. А в период с 8.15 до 8.50, по наблюдению корреспондента РИА Новости, прошел только один автобус.
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Международный авиационно-космический салон МАКС
По словам присутствующих на платформе представителей организаторов, все автобусы ушли на линию.
Другой корреспондент РИА Новости передает, что при въезде на выставочную площадку автомобили вынуждены стоять в пробке около 40 минут, чтобы доехать до парковки.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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Авиасалон МАКС-2019Авиасалон МАКСЖуковскийОбщество
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