Организаторы МАКС-2019 не справляются с пассажиропотоком

Вертолет "Ансат" компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019. Архивное фото

Вертолет "Ансат" компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Около 200 человек столпились на железнодорожной платформе "Отдых" в Жуковском, чтобы попасть на авиакосмический салон МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.

По данным представителей полиции, на платформе "Отдых" скопились около 200 человек и они постоянно прибывают. С платформы автобусами посетителей салона доставляют на место проведения МАКС. При этом один автобус отправляется с интервалом раз в 10 минут. А в период с 8.15 до 8.50, по наблюдению корреспондента РИА Новости, прошел только один автобус.

По словам присутствующих на платформе представителей организаторов, все автобусы ушли на линию.

Другой корреспондент РИА Новости передает, что при въезде на выставочную площадку автомобили вынуждены стоять в пробке около 40 минут, чтобы доехать до парковки.