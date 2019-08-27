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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:05 27.08.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За 26 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета со стороны Луганского в направлении населенного пункта Нижнее Лозовое.
В понедельник в ЛНР заявили, что не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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