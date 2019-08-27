В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За 26 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета со стороны Луганского в направлении населенного пункта Нижнее Лозовое.

В понедельник в ЛНР заявили, что не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.