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РИА Новости

Избирающийся в сенат Уругвая зять Рыболовлева рассказал о своем тесте

08:54 27.08.2019
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© AP Photo / Lionel CironneauВладелец футбольного клуба "Монако" российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев
Владелец футбольного клуба Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев
© AP Photo / Lionel Cironneau
Владелец футбольного клуба "Монако" российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 27 авг - РИА Новости. Кандидат в сенаторы Уругвая от оппозиционной Национальной партии и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори заявил, что его тесть не вмешивается во внутриполитическую жизнь страны.
Ранее Сартори выставлял свою кандидатуру на пост президента страны, однако не победил на внутрипартийных выборах.
Владелец футбольного клуба Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Архивное фото
7 ноября 2018, 00:29РИА Новости
Биография Дмитрия Рыболовлева
"Наивно думать, что от этого (от инвестиций Рыболовлева) зависит программа правительства", - заявил Сартори РИА Новости.
Ранее источник в окружении российского бизнесмена сообщал агентству, что Рыболовлев в курсе президентских амбиций Сартори, считает это личным делом зятя и не спонсирует и никаким другим образом не участвует в его предвыборной кампании.
Сартори подчеркнул, что цель партии - создать условия для прихода инвестиций со всего мира. "Этого можно достичь очень быстро и это не зависит от какой-то отдельной персоны, а от того, что мы делаем в Уругвае", - сказал 38-летний кандидат в сенаторы.
"Мой тесть для меня - дедушка моих детей, у нас хорошие семейные отношения", - добавил Сартори.
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Дмитрий РыболовлевУругвайРоссияВ мире
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