Экс-заведующую столовой в бурятской школе, где отравились дети, оштрафовали

Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото

Ученик во время обеда в столовой

КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Суд назначил 15 тысяч рублей штрафа бывшей заведующей школьной столовой в Прибайкальском районе Бурятии, где осенью 2018 года произошло массовое заболевание сальмонеллезом, сообщает прокуратура республики.

В суде установлено, что бывшая заведующая столовой Ильинской средней общеобразовательной школы с сентября по октябрь 2018 года не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке столовой. Это повлекло массовое заболевание 40 учеников школы сальмонеллезом, десятерым из них причинен вред здоровью средней степени тяжести.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Приговором Прибайкальского районного суда виновной с учетом смягчающих наказание обстоятельств назначен штраф в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.