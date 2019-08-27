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РИА Новости

Экс-заведующую столовой в бурятской школе, где отравились дети, оштрафовали

08:49 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Суд назначил 15 тысяч рублей штрафа бывшей заведующей школьной столовой в Прибайкальском районе Бурятии, где осенью 2018 года произошло массовое заболевание сальмонеллезом, сообщает прокуратура республики.
В суде установлено, что бывшая заведующая столовой Ильинской средней общеобразовательной школы с сентября по октябрь 2018 года не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке столовой. Это повлекло массовое заболевание 40 учеников школы сальмонеллезом, десятерым из них причинен вред здоровью средней степени тяжести.
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"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Приговором Прибайкальского районного суда виновной с учетом смягчающих наказание обстоятельств назначен штраф в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее СК по этому делу сообщал о 51 школьнике в возрасте 7-13 лет с диагнозом "сальмонеллез".
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