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РИА Новости

Несколько улиц Владивостока остались без света из-за ливней

08:43 27.08.2019 (обновлено: 10:47 27.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковПоврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
Поврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Несколько улиц Владивостока, где расположены многоэтажные дома, остались без света из-за аварийного отключения двух подстанций в результате ливней, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
В ночь на вторник к югу края подошёл фронт, начался дождь, местами ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходит размякший грунт. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.
Поврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
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"Отключились две подстанции. Без света сейчас улицы Пацаева, Сахалинская, Добровольского, Волкова, Баляева и Космонавтов", - казал собеседник.
Он отметил, что число отключенных домов уточняется. В ближайшее время потребителей должны перевести на резервные кабельные линии.
В мэрии добавили, что несколько машин пострадали при сходе сели во дворе дома во Владивостоке.
Местное СМИ опубликовало фото очевидца, на котором видно, как грязевый поток вместе с кустами сошел минимум на четыре машины. Издание отмечает, что владельцы авто намерены добиваться компенсации ущерба.
"Есть такой (факт - сель сошла на машины). Подобные вопросы (компенсации ущерба от схода грунта - ред.) могут быть решены только в судебном порядке", - сказал собеседник.
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