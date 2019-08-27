Несколько улиц Владивостока остались без света из-за ливней

Поврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Несколько улиц Владивостока, где расположены многоэтажные дома, остались без света из-за аварийного отключения двух подстанций в результате ливней, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

В ночь на вторник к югу края подошёл фронт, начался дождь, местами ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - за утро четверть месячной нормы, многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходит размякший грунт. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.

"Отключились две подстанции. Без света сейчас улицы Пацаева, Сахалинская, Добровольского, Волкова, Баляева и Космонавтов", - казал собеседник.

Он отметил, что число отключенных домов уточняется. В ближайшее время потребителей должны перевести на резервные кабельные линии.

В мэрии добавили, что несколько машин пострадали при сходе сели во дворе дома во Владивостоке.

Местное СМИ опубликовало фото очевидца, на котором видно, как грязевый поток вместе с кустами сошел минимум на четыре машины. Издание отмечает, что владельцы авто намерены добиваться компенсации ущерба.