На дамбы Комсомольска-на Амуре установили световые башни

ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Световые башни установлены в районах расположения дамб в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, что позволяет круглосуточно выполнять работы по укреплению и наращиванию высоты гидрозащитных сооружений для предотвращения подтопления города паводком, сообщает региональный главк МЧС России.

Уровень воды у Комсомольска поднялся во вторник до 673 сантиметров, что на 23 сантиметра выше отметки "опасное явление". В городе подтоплено 17 жилых домов, 16 дачных и 7 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский. Прогнозируется, что в начале сентября уровень может достигнуть 750 сантиметров.

"Силами МЧС России, Министерства обороны, а также территориальной подсистемы РСЧС проводится наращивание высоты временных защитных дамб до уровня 8-8,2 метров: отсыпка песком, щебнем и обломками скальной породы. Песком наполняются мешки, которые самосвалами доставляются на дамбы вблизи береговой линии Амура. Огромный вклад в проведение работ вносят добровольцы. В местах проведения работ установлены световые башни, что позволяет проводить отсыпку в круглосуточном режиме", - приводятся в сообщении слова начальника ГУМЧС России по региону Олега Волынкина.

Отмечается, что с начала работ для укрепления дамб и береговых линий доставлено и отсыпано около 50 тысяч кубометров грунта, заготовлено более 38 тысяч мешков с песком. Для защиты жилых домов в микрорайоне Малая Хапсоль, где уже начались подтопления, планируется использовать водоналивную дамбу. Водоналивную дамбу уже развернули в поселке Бельго Комсомольского района для защиты школы от возможного подтопления.

В свою очередь пресс-служба ВВО сообщает, что на укреплении дамб в Комсомольске работают 70 военнослужащих железнодорожных войск и 18 единиц техники. На базе соединения сформирован резерв, при необходимости к работам подключат еще 6 единиц техники.