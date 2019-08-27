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РИА Новости

На дамбы Комсомольска-на Амуре установили световые башни

08:42 27.08.2019
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© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Световые башни установлены в районах расположения дамб в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, что позволяет круглосуточно выполнять работы по укреплению и наращиванию высоты гидрозащитных сооружений для предотвращения подтопления города паводком, сообщает региональный главк МЧС России.
Уровень воды у Комсомольска поднялся во вторник до 673 сантиметров, что на 23 сантиметра выше отметки "опасное явление". В городе подтоплено 17 жилых домов, 16 дачных и 7 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский. Прогнозируется, что в начале сентября уровень может достигнуть 750 сантиметров.
Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре
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"Силами МЧС России, Министерства обороны, а также территориальной подсистемы РСЧС проводится наращивание высоты временных защитных дамб до уровня 8-8,2 метров: отсыпка песком, щебнем и обломками скальной породы. Песком наполняются мешки, которые самосвалами доставляются на дамбы вблизи береговой линии Амура. Огромный вклад в проведение работ вносят добровольцы. В местах проведения работ установлены световые башни, что позволяет проводить отсыпку в круглосуточном режиме", - приводятся в сообщении слова начальника ГУМЧС России по региону Олега Волынкина.
Отмечается, что с начала работ для укрепления дамб и береговых линий доставлено и отсыпано около 50 тысяч кубометров грунта, заготовлено более 38 тысяч мешков с песком. Для защиты жилых домов в микрорайоне Малая Хапсоль, где уже начались подтопления, планируется использовать водоналивную дамбу. Водоналивную дамбу уже развернули в поселке Бельго Комсомольского района для защиты школы от возможного подтопления.
В свою очередь пресс-служба ВВО сообщает, что на укреплении дамб в Комсомольске работают 70 военнослужащих железнодорожных войск и 18 единиц техники. На базе соединения сформирован резерв, при необходимости к работам подключат еще 6 единиц техники.
"Военные железнодорожники планируют возвести гидротехническое сооружение длиной около 3 тысяч метров и общим объемом около 10 тысяч кубометров. К месту возведения дамбы уже доставлено более 2 тысяч кубометров грунта, для укладки подготовлено свыше 18 тысяч мешков, уложено около одной тысячи метров сооружения", - говорится в сообщении.
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Комсомольск-на-Амуре
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