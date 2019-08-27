Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA

По словам Аль-Малики, арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, который был запущен хуситами из Саны в сторону гражданских объектов в саудовском городе Хамис-Мушайт, расположенном неподалеку от границы с Йеменом.

Он подчеркнул, что коалиции необходимо продолжать предпринимать все необходимые меры в борьбе против хуситов.

Ранее хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.