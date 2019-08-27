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РИА Новости

Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии

07:51 27.08.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны
Повстанцы-хуситы на улице Саны
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы на улице Саны. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
По словам Аль-Малики, арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, который был запущен хуситами из Саны в сторону гражданских объектов в саудовском городе Хамис-Мушайт, расположенном неподалеку от границы с Йеменом.
Он подчеркнул, что коалиции необходимо продолжать предпринимать все необходимые меры в борьбе против хуситов.
Ранее хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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