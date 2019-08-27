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РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления

07:15 27.08.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Людей и сельскохозяйственных животных начали вывозить из подтопленных паводком микрорайонов Комсомольска-на-Амуре, сообщает во вторник ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Уровень воды у Комсомольска поднялся во вторник до 673 сантиметров, что на 23 сантиметра выше отметки "опасное явление". В городе подтоплено 17 жилых домов, 16 дачных и 7 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.
"В превентивных целях четверо взрослых и четверо детей из числа жителей микрорайона Малая Хапсоль были вывезены спасателями из частных домов, попавших в зону паводка. Они размещены в пункте временного размещения, развернутого на базе общежития "Дома молодежи", - говорится в сообщении.
"Одновременно с этим организована работа по эвакуации животных из частных подворий в поселке Хорпинский в безопасную зону. Для этого был создан специальный пункт на переулке Сельском, также граждане самостоятельно эвакуируют питомцев. Всего из зоны паводка вывезено 437 животных, из которых 54 головы крупного и мелкого рогатого скота, 66 свиней, 34 кролика и 283 птицы", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в подтопленных районах сотрудники МЧС совместно с представителями администрации города, социальными службами проводят подворовые обходы, оповещение и информирование граждан о паводковой обстановке. Общественный порядок охраняет полиция.
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