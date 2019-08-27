В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления

ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Людей и сельскохозяйственных животных начали вывозить из подтопленных паводком микрорайонов Комсомольска-на-Амуре, сообщает во вторник ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Уровень воды у Комсомольска поднялся во вторник до 673 сантиметров, что на 23 сантиметра выше отметки "опасное явление". В городе подтоплено 17 жилых домов, 16 дачных и 7 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.

"В превентивных целях четверо взрослых и четверо детей из числа жителей микрорайона Малая Хапсоль были вывезены спасателями из частных домов, попавших в зону паводка. Они размещены в пункте временного размещения, развернутого на базе общежития "Дома молодежи", - говорится в сообщении.

"Одновременно с этим организована работа по эвакуации животных из частных подворий в поселке Хорпинский в безопасную зону. Для этого был создан специальный пункт на переулке Сельском, также граждане самостоятельно эвакуируют питомцев. Всего из зоны паводка вывезено 437 животных, из которых 54 головы крупного и мелкого рогатого скота, 66 свиней, 34 кролика и 283 птицы", - добавили в ведомстве.