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РИА Новости

Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять

06:47 27.08.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Роскосмос не будет менять программу полета робота "Федора" на МКС, он вернётся, как и планировалось, 7 сентября, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам в Центре управления полетами.
"Сдвижек сроков возвращения корабля не будет", - сказал он.
Во вторник "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.
Сначала повторную стыковку перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к другому стыковочному узлу – на модуле "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".
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