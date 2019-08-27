В Хабаровском крае в ближайшие дни ожидаются сильные дожди

ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Сильные дожди прогнозируются в ближайшие двое суток в Хабаровском крае, они могут привести к новой волне паводков, сообщает правительство региона во вторник.
"Сильные дожди прогнозируют синоптики в Хабаровском крае 28-29 августа. Осадки накроют южные и центральные районы. Под влияние непогоды частично попадут и северные территории, например, Верхнебуреинский район. Наиболее интенсивные дожди пройдут в среду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дожди могут привести к очередной волне паводков. Возможны подтопления дорог, полей, сельхозугодий, сенокосов. Из-за ливней могут произойти аварии на объектах ЖКХ, ухудшится видимость на дорогах.
Ранее сообщалось, что сильные дожди привели к паводкам на реках Хабаровского края, с 30 июля в регионе объявлен режим ЧС. Сейчас в крае проходит четвертая волна паводка, которую спровоцировали в середине августа тайфуны "Лекима" и "Кроса". В настоящее время уровень Амура у Хабаровска и Комсомольска более чем на 20 сантиметров превышает отметку "опасного явления". У Хабаровска во вторник река поднялась до 626 сантиметров, у Комсомольска до 673 сантиметров. Подтоплены 53 жилых дома в 54 населенных пунктах, 402 приусадебных участка, 911 земельных и около 1,7 тысячи дачных участков.