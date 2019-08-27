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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру

05:12 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
ХАН-ШЕЙХУН (Сирия), 27 авг - РИА Новости. Власти сирийской провинции Идлиб начали процесс восстановления инфраструктуры в освобождённом несколько дней назад городе Хан-Шейхун, за первыми шагами по восстановлению мирной жизни в городе смогла наблюдать группа российских и иностранных журналистов, впервые посетивших Хан-Шейхун после освобождения.
Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении Хан-Шейхуна в пятницу. Город находился под контролем экстремистов с 2014 года и был сильно разрушен.
© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
Иностранные журналисты, среди которых были представители СМИ из Греции, Болгарии и Италии, отметили важность освобождения города, который долгое время оставался цитаделью боевиков. "Хан-Шейхун долгое время оставался цитаделью различных террористических организаций. 2,5 тысячи боевиков были переброшены сюда из-за рубежа. Освободить этот район от террористов, откинуть их из этого района - важная стратегическая задача", - сказал корреспондент из Италии Джан Миколессин.
В понедельник российские военные доставили в город гуманитарную помощь. "Вы можете видеть мечеть, в которой в первую очередь был наведён порядок. Мирные жители вернулись в соседние дома. Проводят тут уже электричество, и эта работа ведётся тут три дня, с момента как освободили город от боевиков", - сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Равиль Мугинов.
© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
Он отметил, что администрация города делает все возможное для скорейшего возвращения жителей к мирной жизни. "Когда мы ехали, то видели, что дороги уже залатали, асфальт положили, стараются убрать мусор. Сделать, конечно, надо ещё многое, но и ЦПВС будет делать все возможное", - добавил Мугинов.
По словам губернатора провинции Идлиб Мухаммада Фади Садуна, за прошедшие три дня восстановлена дорога к одной из городских школ, в ней ведётся ремонт, чтобы дети 1 сентября смогли сесть за парты.
© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
"Очень больно видеть все эти разрушения, то, что произошло с Хан-Шейхуном. До войны это был очень красивый город, люди жили хорошо, богато. Слава богу, теперь он свободен, и мы постараемся сделать все, чтобы он как можно скорее стал таким, как прежде, чтобы люди жили мирно, а дети ходили в школы", - сказал он.
По словам губернатора, власти провинции поставили себе цель, чтобы покинувшие город во время войны жители Хан-Шейхуна вернулись в свои дома: для этого нужно, прежде всего, восстановить электроснабжение и водопровод.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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