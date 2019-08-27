В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру

ХАН-ШЕЙХУН (Сирия), 27 авг - РИА Новости. Власти сирийской провинции Идлиб начали процесс восстановления инфраструктуры в освобождённом несколько дней назад городе Хан-Шейхун, за первыми шагами по восстановлению мирной жизни в городе смогла наблюдать группа российских и иностранных журналистов, впервые посетивших Хан-Шейхун после освобождения.

Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении Хан-Шейхуна в пятницу. Город находился под контролем экстремистов с 2014 года и был сильно разрушен.

Иностранные журналисты, среди которых были представители СМИ из Греции, Болгарии и Италии, отметили важность освобождения города, который долгое время оставался цитаделью боевиков. "Хан-Шейхун долгое время оставался цитаделью различных террористических организаций. 2,5 тысячи боевиков были переброшены сюда из-за рубежа. Освободить этот район от террористов, откинуть их из этого района - важная стратегическая задача", - сказал корреспондент из Италии Джан Миколессин.

В понедельник российские военные доставили в город гуманитарную помощь. "Вы можете видеть мечеть, в которой в первую очередь был наведён порядок. Мирные жители вернулись в соседние дома. Проводят тут уже электричество, и эта работа ведётся тут три дня, с момента как освободили город от боевиков", - сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Равиль Мугинов.

Он отметил, что администрация города делает все возможное для скорейшего возвращения жителей к мирной жизни. "Когда мы ехали, то видели, что дороги уже залатали, асфальт положили, стараются убрать мусор. Сделать, конечно, надо ещё многое, но и ЦПВС будет делать все возможное", - добавил Мугинов.

По словам губернатора провинции Идлиб Мухаммада Фади Садуна, за прошедшие три дня восстановлена дорога к одной из городских школ, в ней ведётся ремонт, чтобы дети 1 сентября смогли сесть за парты.

"Очень больно видеть все эти разрушения, то, что произошло с Хан-Шейхуном. До войны это был очень красивый город, люди жили хорошо, богато. Слава богу, теперь он свободен, и мы постараемся сделать все, чтобы он как можно скорее стал таким, как прежде, чтобы люди жили мирно, а дети ходили в школы", - сказал он.