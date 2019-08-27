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РИА Новости

На Камчатке офицер утонул в реке во время задержания браконьеров

04:39 27.08.2019 (обновлено: 05:07 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. Камчатские следователи проводят проверку по факту смерти военнослужащего, который погиб во время операции по задержанию браконьеров на реке Карага, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, офицер 1995 года рождения во время преследования нарушителей провалился в реку и был унесен течением.
"В ходе поисковых мероприятий в результате осмотра места происшествия с воздуха тело военнослужащего было обнаружено и силами водолазов извлечено из воды. Для установления причины смерти следственными органами назначено судебно-медицинское исследование трупа. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям лиц, непосредственно находившихся на месте происшествия.
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7 августа, 14:45РИА Новости
В ходе рейда в Кузбассе задержали браконьеров, убивших лося
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