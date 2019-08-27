Глава администрации Гонконга встретилась с молодежью на фоне протестов

ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм провела встречу с молодёжью после насильственных столкновений, которые произошли в воскресенье между демонстрантами и полицией, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Лэм в сопровождении министра образования и министра внутренних дел провела встречу за закрытыми дверями, в которой приняли участие около 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет.

По словам источника, встреча была инициирована канцелярией центрального КНР в Гонконге. Сама Лэм присутствовала на встрече около часа, а министры - три часа.

Встреча состоялась спустя два месяца после того, как студенческие союзы отказались от диалога с ней на фоне политического кризиса, который начался в городе в июне.