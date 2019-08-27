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РИА Новости

Глава администрации Гонконга встретилась с молодежью на фоне протестов

04:38 27.08.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм провела встречу с молодёжью после насильственных столкновений, которые произошли в воскресенье между демонстрантами и полицией, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Лэм в сопровождении министра образования и министра внутренних дел провела встречу за закрытыми дверями, в которой приняли участие около 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет.
По словам источника, встреча была инициирована канцелярией центрального КНР в Гонконге. Сама Лэм присутствовала на встрече около часа, а министры - три часа.
Встреча состоялась спустя два месяца после того, как студенческие союзы отказались от диалога с ней на фоне политического кризиса, который начался в городе в июне.
В воскресенье в Гонконге произошли очередные ожесточенные столкновения, полиция впервые за три месяца протестов сделала предупредительный выстрел в воздух.
Акция протеста в Гонконге
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