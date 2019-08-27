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РИА Новости

Росприроднадзор модернизирует порядок государственной экоэкспетизы

03:54 27.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вырубка леса . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Росприродназдор обновит процедуру проведения государственной экологической экспертизы, чтобы исключить избыточные требования к экологической оценке проектов, повысить ее качество и гарантировать право граждан на благоприятную окружающую среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В последнее время остро назрел вопрос модернизации института государственной экологической экспертизы. При этом модернизация должна затронуть все составляющие организации и проведения государственной экологической экспертизы", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты ведомства вместе с экспертами намерены исключить повторяющиеся и избыточные требования, оптимизировать сроки и прописать требования к внештатным экспертам, проводящим государственную экспертизу.
Кроме того, в наздоре намерены инициировать разработку нормативного акта, регулирующего оценку воздействия на окружающую среду и общественные обсуждения с учетом специфики объектов государственной экоэкспертизы.
Как уточняют в ведомстве, в рамках научно-технического совета при Росприродназдоре создана рабочая группа по организации и проведению государственной экологической экспертизы. По итогам работы группа направит в федеральные ведомства свои предложения по разработке нормативных актов для обновленной государственной экологической экспертизы.
В пресс-службе не уточнили, когда правила проведения экспертизы будут изменены.
"Указанные изменения позволят повысить качественную составляющую государственной экологической экспертизы, а также способствуют реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду", - сообщили в ведомстве.
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