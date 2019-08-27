Росприроднадзор модернизирует порядок государственной экоэкспетизы

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Росприродназдор обновит процедуру проведения государственной экологической экспертизы, чтобы исключить избыточные требования к экологической оценке проектов, повысить ее качество и гарантировать право граждан на благоприятную окружающую среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В последнее время остро назрел вопрос модернизации института государственной экологической экспертизы. При этом модернизация должна затронуть все составляющие организации и проведения государственной экологической экспертизы", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты ведомства вместе с экспертами намерены исключить повторяющиеся и избыточные требования, оптимизировать сроки и прописать требования к внештатным экспертам, проводящим государственную экспертизу.

Кроме того, в наздоре намерены инициировать разработку нормативного акта, регулирующего оценку воздействия на окружающую среду и общественные обсуждения с учетом специфики объектов государственной экоэкспертизы.

Как уточняют в ведомстве, в рамках научно-технического совета при Росприродназдоре создана рабочая группа по организации и проведению государственной экологической экспертизы. По итогам работы группа направит в федеральные ведомства свои предложения по разработке нормативных актов для обновленной государственной экологической экспертизы.

В пресс-службе не уточнили, когда правила проведения экспертизы будут изменены.