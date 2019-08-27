Задержанному в КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже

По данным телеканала, глава МИД Австралии Мэрис Пэйн подтвердила информацию, добавив, что австралийскому правительству пока не удалось получить дополнительную информацию касательно его обвинения.

"Правительство было очень обеспокоено и разочаровано, узнав, что гражданин Австралии и академик доктор Ян Хэнцзюнь был официально арестован в Китае по подозрению в шпионаже 23 августа и будет по-прежнему содержаться под стражей", - заявила Пэйн.

Ранее телеканал SBS News сообщил, что китайско-австралийский писатель, который был задержан в КНР в январе и помещен под домашний арест, где он находился под наблюдением, был заключен под стражу в другом месте.