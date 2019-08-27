Задержанному в КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Власти Китая официально предъявили обвинения в шпионаже задержанному в КНР китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню, сообщает австралийский телеканал ABC News со ссылкой на адвоката писателя Роба Стари.
По данным телеканала, глава МИД Австралии Мэрис Пэйн подтвердила информацию, добавив, что австралийскому правительству пока не удалось получить дополнительную информацию касательно его обвинения.
"Правительство было очень обеспокоено и разочаровано, узнав, что гражданин Австралии и академик доктор Ян Хэнцзюнь был официально арестован в Китае по подозрению в шпионаже 23 августа и будет по-прежнему содержаться под стражей", - заявила Пэйн.
Ранее телеканал SBS News сообщил, что китайско-австралийский писатель, который был задержан в КНР в январе и помещен под домашний арест, где он находился под наблюдением, был заключен под стражу в другом месте.
В январе официальный представитель МИД КНР заявила, что задержанный в Китае китайско-австралийский писатель Ян Хэнцзюнь подозревается в угрозе национальной безопасности.