Пентагон опроверг вовлеченность в последние атаки в Ираке

“Вооруженные силы США не осуществляли атаки на конвой или какие-либо другие атаки, которые привели к взрыву хранилищ боеприпасов в Ираке. Заявления об обратном являются ложными, вводящими в заблуждение и подстрекательскими”, - следует из опубликованного заявления оборонного ведомства.

В минувшую среду член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в интервью телеканалу al-Mayadeen, что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", что в итоге привело к взрывам на них. В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС. Взрывы происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли. Кроме того, в воскресенье двое бойцов ополчения погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.