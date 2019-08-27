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РИА Новости

Пентагон опроверг вовлеченность в последние атаки в Ираке

02:35 27.08.2019
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© AFP 2019 / Ahmad AL-RubayeИракские военные
Иракские военные
© AFP 2019 / Ahmad AL-Rubaye
Иракские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Пентагон опроверг вовлеченность в последние атаки в Ираке, отметив, что подобные заявления являются ложными.
“Вооруженные силы США не осуществляли атаки на конвой или какие-либо другие атаки, которые привели к взрыву хранилищ боеприпасов в Ираке. Заявления об обратном являются ложными, вводящими в заблуждение и подстрекательскими”, - следует из опубликованного заявления оборонного ведомства.
В Пентагоне подчеркнули, что “поддерживают суверенитет Ирака” и “неоднократно высказывались против любых возможных действий внешними игроками по разжиганию насилия в Ираке”.
В минувшую среду член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в интервью телеканалу al-Mayadeen, что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", что в итоге привело к взрывам на них. В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС. Взрывы происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли. Кроме того, в воскресенье двое бойцов ополчения погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.
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