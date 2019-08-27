"Услышала глазами". Почему глухим запрещали говорить на родном языке

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Артем Буденный. В России более 150 языков, и только один — межнациональный — для глухих. Как они стали иностранцами в своем отечестве, почему им в школе запрещали говорить на родном языке, а в Церкви разрешают и что мешает людям со здоровым слухом понять друг друга — разбирался корреспондент РИА Новости.

"На одну сказку — неделя"

Воскресные чаепития после литургии собирают в храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, людей со всей Москвы. Наталья с сыном-подростком тут частые гости — приезжают пообщаться с другими посетителями Центра для глухих и слабослышащих "Десница". "Здесь всем рады, и люди разговаривают так, как им удобно", — объясняет прихожанка.

"А в детском саду и школе (слабослышащие обучаются отдельно. — Прим. ред.) запрещали общаться на жестовом языке. Хотя даже годовалый глухой малыш может показать "яблоко", тогда как слышащий будет только кричать", — рассказывает она.

Теперь вот у них с сыном проблема — скудный словарный запас. Поэтому Наталья начала на языке жестов читать сыну сказки и объяснять значение и смысловые оттенки каждого слова. "На одну сказку уходит неделя, но зато в итоге все понятно. Жаль, что мы решили идти по такому пути только сейчас", — вздыхает Наталья.

Иностранцы в своем отечестве

"В советской школе была однозначная позиция: глухих нужно учить языку слышащих. Хотя еще Выготский, классик педагогики, говорил, что билингвизм (использование двух языков на равных. — Прим. ред.) — более перспективное направление", — утверждает диакон Артемий Овчаренко, руководитель отделения центра "Десница" в храме Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

Глухому тяжелее выйти на уровень речи и письма слышащего человека, ведь он себя не слышит, сетует священник. "Потому и отношение к ним было как к неполноценным. Только в постсоветское время пришло понимание, что жесты — это не гримасы и обезьянничанье, а полноценная языковая система", — говорит он.

В 2012 году язык жестов стал в России государственным. В вузах начали готовить переводчиков, однако это не решило проблему. Педагоги иногда не пользуются жестовым языком или вообще его не знают, уверяет отец Артемий.

"Сейчас все уже не так плохо, как раньше, но многое по-прежнему зависит от педагога, —продолжает Наталья. — К счастью, в Москве большой выбор учреждений для глухих".

И английский тоже

"У нас каждый педагог владеет жестовым языком, а в штате есть сурдопереводчик, — рассказывает Лариса Малихова, директор единственной в Курской области школы, где могут учиться глухие и слабослышащие дети. — Чтобы у нас работать, нужно минимум три образования, а обучают сурдопереводу только в Москве и Петербурге".

Педагоги используют жестовый язык как подспорье, чтобы объяснить материал. "Однако предмета в учебном плане нет. Как нет методичек и учебников. Наверное, это дело будущего", — сетует Лариса Малихова.

С целью компенсировать этот недостаток она организовала факультатив для детей и родителей. Но и этот факультатив рекомендован тем, кто почти ничего или совсем ничего не слышит. А слабослышащим детям нужно развивать остаточный слух, чтобы научиться говорить. Но если человек хочет учить жестовый язык, как запретить? Тем более что между собой дети предпочитают общаться именно на жестовом языке, а чтобы использовать язык грамотно, отмечает педагог, нужно учиться.

"Я говорю детям: вы у нас умницы, должны знать три языка — русский, жестовый и английский, его у нас могут изучать с шестого класса", — говорит Лариса.

Услышать глазами

"Когда выучила жестовый, даже службу стала лучше понимать, — признается Наталья из Москвы. — Приходится больше напрягаться, "вслушиваться", и никто не отвлекает".

В московском Всехсвятском храме в Новокосино каждое воскресенье совершают службы с сурдопереводом. А в Курске устраивают службы специально для глухих.

"Они стоят у иконостаса, а я на солее спиной к алтарю, говорю на церковно-славянском и перевожу на русский жестовый. А сурдопереводчик "рассказывает" только то, что поет хор, —объясняет иерей Константин Аристов, духовник курской православной общины глухих и слабослышащих имени Петра и Февронии Муромских, клирик Курского Свято-Троицкого женского монастыря.

По его словам, темп такой службы существенно медленнее обычной. "Но глухие "слышат" глазами. Они не могут долго удерживать внимание. Представьте, что вы смотрите в одну и ту же точку полтора часа? — говорит отец Константин. — А еще, когда по уставу положены поклоны, мы делаем паузу в богослужении: они же во время поклона не видят переводчика". Но даже несмотря на то, что священник немного сокращает службу, для глухих она идет на 20 минут дольше обычного.

Есть и переводческие тонкости. "Сложные места в Евангелии, которые требуют глубокого осмысления, нельзя переводить слово в слово или жест в жест", — говорит он. Поэтому "читать" такие отрывки часто приглашают понимающих глухих, так как жестовый язык для них — родной. "Глухие мыслят образами. Им легче донести суть", — считает священник.

Шаг навстречу

Чаепитие в Новокосино подходит к концу. Начинается занятие воскресной школы для взрослых. Отец Павел, диакон храма Всех Святых, в земле Российской просиявших (он же — преподаватель воскресной школы), включает большой экран, на нем текст Евангелия с толкованием.

На средства грантов отец Павел и его коллега Андрей Андрейкин при поддержке Центра изучения Библии переводят на русский жестовый язык самое короткое Евангелие — от Марка. Пока осилили восемь глав, но уже запустили первое в России приложение для Android — Евангелие с сурдопереводом. А еще тут на жестовом языке снимают катехизаторские ролики для канала "Десница" в YouTube. И хотят открыть воскресную школу для детей. Есть и бесплатные курсы жестового языка, куда ходят не только глухие и их родственники, но и те, кто хочет их понимать и с ними общаться.

Язык духовный

Анна Алексеева, руководитель волонтерского проекта "Событие", тоже выучила жестовый язык. Она считает, что мир глухих слишком обособлен от мира слышащих: есть своя культура, фильмы, сообщества. "Мы хотели соединить два этих мира, чтобы люди друг друга поняли", — рассказывает она. Но чтобы понять другого, нужно потрудиться.

Проблема в том, что глухие стесняются своего произношения, а слышащие зачастую думают, что перед ними слабоумные. В итоге глухие предпочитают жестовый язык.

И тем не менее слабослышащие учатся говорить. "Хотя это им очень тяжело, они делают шаги навстречу слышащим. А вот слышащие — нет, — считает Анна. — Люди не знают даже основных правил общения со слабослышащим: не кричать на ухо, повернуться к собеседнику лицом и говорить с четкой артикуляцией, чтобы он мог читать по губам".