Что случилось в Ставропольском крае, где врачи бросили умирающую роженицу

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Мария Семенова, Мария Марикян. В Ставропольском крае молодая женщина умерла после кесарева сечения из-за тяжелого и достаточно редкого осложнения при родовой деятельности. Родственники уверены: трагедии можно было бы избежать, не оставь врачи пациентку одну в операционной. Акушер-гинеколог сама призналась родным, что отлучилась на двадцать минут поставить себе капельницу — у нее повысилось давление. А ее заместитель в это время ушла по своим делам.

"Срочно зовите маму"

Пятнадцатое августа должно было стать счастливым днем для 24-летней Дианы Келасовой из села Курсавка — у нее родилась здоровая дочка, 7/8 баллов по шкале Апгар. Беременность проходила практически без осложнений, во время родов под окнами больницы дежурили тетя и сестра, которым Диана без конца отправляла сообщения о том, что с ней происходит: сейчас поставили капельницу, вечером велели принять таблетку. Но случилось непредвиденное: эмболия околоплодными водами. Редкий диагноз, при котором высока вероятность летального исхода. Это одна из главных причин материнской смертности в мире.

Марина Трямина, тетя Дианы, рассказала РИА Новости, что первое время никто из врачей не говорил, что происходит. Сначала роженица перестала выходить на связь, они поняли, что ей начали делать кесарево. Потом родственникам сообщили, что на свет появилась здоровая девочка. Позже позвонили: "Срочно зовите маму Дианы". Та приехала в больницу и успела попрощаться с дочерью, которая уже была без сознания. Но никакой информации о состоянии Дианы и дальнейших прогнозах все еще не было. Семья дежурила под дверью палаты и только догадывалась о масштабе катастрофы, наблюдая за паникой медсестер.

"Один раз на сорок тысяч"

По словам акушера-гинеколога Евгении Уманской, Диане во время родов решили сделать кесарево, потому что головка малыша находилась в неудобном положении. Операция, проходившая под спинальной анестезией, началась в 16:10, а уже через пять минут ребенок родился.

© Фото со страницы Дианы Келасовой в социальных сетях Диана Келасова © Фото со страницы Дианы Келасовой в социальных сетях Диана Келасова

"Я ей показываю девочку, поздравляю, и в этот момент она заявляет: "Мне трудно дышать". Я посмотрела на монитор — давление по нулям. В этот момент произошла эмболия околоплодными водами. Мы поставили диагноз и перевели ее на общий наркоз. Двадцать пять минут не могли поднять ей давление. Я попросила вызвать санавиацию. Когда они прибыли, я понимала, что будет летальный исход", — так о случившемся Уманская рассказала родственникам погибшей. Вера Дашко, мачеха Дианы, записала комментарий врача на видео, после публикации которого о ситуации в роддоме села Курсавка узнала вся страна.

Уманская уточнила, что эмболия околоплодным водами бывает один раз "на сорок тысяч родов".

"Я готова была упасть"

Основная претензия близких роженицы к врачам: почему в тот момент, когда Диане стало плохо и у нее резко понизилось давление, ее оставили одну в отделении реанимации. Родные заявили: акушер-гинеколог Ася Бузуртаева, которая замещала Уманскую, покинула рабочее место и "уехала к мужу", не поставив коллег в известность. А сама Уманская отошла на 20 минут, чтобы поставить себе капельницу — у нее сильно повысилось давление. Врач объясняет: "Я готова была упасть, у меня давление было 200 на 120". Также она не скрывает того, что ее заместитель покинула больницу в рабочее время. Как это могло произойти, так и осталось загадкой. "Санавиация очень удивилась, когда не нашла ее в операционной", — пожимает плечами Уманская в ответ на вопрос родственников о том, куда исчезла заместитель.

Вера Дашко утверждает, что кислородный аппарат, к которому была подключена Диана, когда находилась в критическом состоянии, не работал — девушка пролежала без подачи кислорода почти полчаса. Акушер-гинеколог в разговоре с родственниками не подтвердила это, но признала, что аппарат старый, у него "клапаны западают".

"Вы ушли "капаться", Ася (заместитель Уманской. — Прим. ред.) направилась по своим делам, а у Дианы открылось кровотечение. Медсестры при нас бегали, кричали: "У нее кровь хлещет", — сообщила во время разговора с Евгенией Уманской сестра Дианы.

Пятнадцатого поздравляли, семнадцатого хоронили

По голосу Веры Дашко чувствуется, что она уже много раз успела рассказать трагическую историю падчерицы: "Пятнадцатого числа она родила, моему мужу позвонили, поздравили с рождением внучки. Шестнадцатого Диана умерла, семнадцатого мы ее похоронили, восемнадцатого поехали забирать внучку". В больнице Дашко и другие родственники узнали, что та в критическом состоянии оказалась без медицинской помощи — врачи отлучились по личным делам.

Семья уверена: Диана была бы жива, если бы ее не бросили одну в операционной. Вера Дашко подчеркивает, что они даже не думали, что речь идет о врачебной халатности. Родственники поехали в больницу, чтобы забрать ребенка, там к ним подошла врач, делавшая кесарево сечение, — 72-летняя Евгения Уманская. Все ошибки, которые могли быть допущены, она перечислила сама.

"Нам сообщили, что у Дианы эмболия околоплодными водами — редкий диагноз, один на сорок тысяч. Восемнадцатого августа мы приехали за внучкой, к нам подошла врач и сказала: "Я сейчас вам все объясню". Она сильно нервничала. Я юрист, поэтому достала телефон, предупредила, что буду снимать, и попросила дать несколько комментариев", — вспоминает Вера Дашко.

Возбуждено уголовное дело

В пресс-службе краевого Минздрава РИА Новости проинформировали, что проводится проверка: создана комиссия, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета. Также в ведомстве уточнили, что "женщина в период беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополя". В Андроповскую районную больницу она попала за несколько дней до родов.

Родственники отмечают: Диана наблюдалась у врачей, но в Краснодарском крае, где жила вместе с мужем. Перед родами она решила вернуться в Курсавку, чтобы быть рядом с матерью, сестрой и тетей.

"На помощь бригаде районной больницы вызвали специалистов дистанционного реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре. Врачи делали все возможное для сохранения жизни пациентки. Несмотря на их усилия, спасти роженицу не удалось", — добавили в пресс-службе.