В Якутии создадут образовательный кластер

ЯКУТСК, 26 авг – РИА Новости. Соглашение о создании в Якутии образовательного кластера будет подписано на первом нефтегазовом форуме, который запланирован на 29-30 августа в городе Мирном, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Создание образовательного кластера… позволит повысить уровень компетенций наших специалистов, а также выстроить более плотное взаимодействие с крупными компаниями, заинтересованными в высококвалифицированных сотрудниках", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко.

Он также отметил, что Якутия планирует развивать переработку нефти и газа для внутреннего и внешнего рынков, и глава региона в ходе форума сделает заявление на этот счет.

Кроме того, в рамках программы форума участники посетят Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, где состоится открытие лицензионного участка компании РНГ, а также ввод вахтового поселка компании "Роснефть" – "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

"Прорабатывается вопрос участия представителей федеральных министерств и ведомств. Сегодня подтвержден визит одного из руководителей Росгеологии", – добавил Терещенко.