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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии создадут образовательный кластер

16:07 26.08.2019 (обновлено: 16:09 28.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
ЯКУТСК, 26 авг – РИА Новости. Соглашение о создании в Якутии образовательного кластера будет подписано на первом нефтегазовом форуме, который запланирован на 29-30 августа в городе Мирном, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Создание образовательного кластера… позволит повысить уровень компетенций наших специалистов, а также выстроить более плотное взаимодействие с крупными компаниями, заинтересованными в высококвалифицированных сотрудниках", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко.

Он также отметил, что Якутия планирует развивать переработку нефти и газа для внутреннего и внешнего рынков, и глава региона в ходе форума сделает заявление на этот счет.
Кроме того, в рамках программы форума участники посетят Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, где состоится открытие лицензионного участка компании РНГ, а также ввод вахтового поселка компании "Роснефть" – "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".
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"Прорабатывается вопрос участия представителей федеральных министерств и ведомств. Сегодня подтвержден визит одного из руководителей Росгеологии", – добавил Терещенко.
Участие в первом нефтегазовом форуме в Якутии примут представители компаний "Газпром", "Роснефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", Иркутской нефтяной компании, "ЯТЭК", "Сахатранснефтегаз", Baker Hughes и "Сибур". По словам Терещенко, форум проводится для привлечения инвесторов и решения вопросов кадрового обеспечения нефтегазовой отрасли.
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