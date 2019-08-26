В Белеве в шестой раз прошел гастрономический фестиваль "Яблочное чудо"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.Традиционный гастрономический фестиваль "Яблочное чудо" состоялся накануне в старинном русском городе Белеве. Мероприятие прошло в рамках празднования 872-й годовщины Белева.

Цель фестиваля – объединение культурного и туристического потенциала участников праздника и возрождение малых городов.

Для жителей и гостей города работали тематические площадки, фотовыставки, были организованы спортивные соревнования, обзорные экскурсии в Спасо-Преображенский монастырь, а также по старым улочкам Белева и современному центру города.

Желающие могли принять участие в мастер-классах по плетению коклюшечного кружева, изготовлению тряпичной обрядовой куклы и лепке глиняной игрушки.

На главной площади Белева состоялся праздничный концерт самодеятельных творческих коллективов, артистов из других городов. Гости праздника могли попробовать яблочную пастилу от ведущих производителей города и приобрести сувениры на память.