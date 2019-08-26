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РИА Новости

В Белеве в шестой раз прошел гастрономический фестиваль "Яблочное чудо"

21:57 26.08.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокПастила
Пастила
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.Традиционный гастрономический фестиваль "Яблочное чудо" состоялся накануне в старинном русском городе Белеве. Мероприятие прошло в рамках празднования 872-й годовщины Белева.
Цель фестиваля – объединение культурного и туристического потенциала участников праздника и возрождение малых городов.
Для жителей и гостей города работали тематические площадки, фотовыставки, были организованы спортивные соревнования, обзорные экскурсии в Спасо-Преображенский монастырь, а также по старым улочкам Белева и современному центру города.
Желающие могли принять участие в мастер-классах по плетению коклюшечного кружева, изготовлению тряпичной обрядовой куклы и лепке глиняной игрушки.
На главной площади Белева состоялся праздничный концерт самодеятельных творческих коллективов, артистов из других городов. Гости праздника могли попробовать яблочную пастилу от ведущих производителей города и приобрести сувениры на память.
В праздничных мероприятиях приняли участие более 2,5 тысячи человек.
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