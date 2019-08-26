Саммит G7 показал отсутствие единства между участниками, считает эксперт

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Саммит "Большой семерки" во французском Биаррице показал отсутствие единства между странами-участницами G7, заявил РИА Новости эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

"Все, что обсуждалось (на саммите – ред.), показало одно – что нет никакого единого коллективного Запада, это сплошные скандалы и раздоры. Сам формат "Большой семерки" – номинальное название. Европа борется против США, (президент США Дональд) Трамп всем своим видом показывает, что он не принимает во внимание интересы Европы и все, что сейчас делает Трамп, направлено на подрыв единства Евросоюза", - заявил Пшеничников.

Эксперт отметил, что в Биаррице встречались сторонники старой Европы и Трамп, который старается всячески подорвать Европу, так как Европа наряду с Китаем является главным торговым соперником США.

Пшеничников считает, что России нет смысла присоединяться к саммиту. "Если бы она (Россия – ред.) была бы приглашена сейчас, то результат ее участия был бы нулевой с точки зрения ее интересов", - отметил эксперт.

"Коллективный Запад переоценивает свое влияние для России. Если нас приглашают, я думаю, можно и участвовать, но без всяких серьезных надежд. Нельзя полагать, что наше участие в "восьмерке" будет принципиально важно для нас", - считает эксперт.

Также, по мнению Пшеничникова, Трамп бы смог пригласить Россию на саммит, но в таком случае он бы столкнулся с обструкцией других членов G7.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году. Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.