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РИА Новости
Оренбургская область

На международном кинофестивале в Оренбуржье покажут 65 фильмов

19:56 26.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКинопроектор
Кинопроектор
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОРЕНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. На XII Международном кинофестивале "Восток&Запад. Классика и Авангард", открывшемся в Оренбурге, покажут 65 фильмов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"Оренбуржье с честью принимает это большое культурное событие. Нельзя не отметить ту важную историческую миссию, которую Оренбуржье выполняет уже 12 лет – быть мостом между Европой и Азией. И огромный вклад в эту роль – его участников организаторов и гостей, которые все эти годы поддерживают диалог народов и культур, развивают гуманитарное взаимодействие во всех сферах жизни", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер на церемонии открытия кинофестиваля.

В пресс-службе уточнили, что в программу международного и российского конкурсов включены по 10 фильмов, 20 лент вошли в программу "Короткий метр", остальные работы включены во внеконкурсные показы.
В рамках фестиваля в честь Дня российского кино в Оренбуржье в четвертый раз прошла всероссийская акция "Ночь кино". В этом году в акции приняли участие 24 муниципалитета, на территории которых были организованы 25 киноплощадок. Всего в акции "Ночь кино" приняли участие более 9 тысяч жителей Оренбургской области.
"Отрадно, что кинофестиваль нацелен на совершенно различную аудиторию. Формы его разнообразны: авторское кино, встречи со звёздами и многое другое. А для тех, кто предпочитает демократичные формы и совмещает нахождение на свежем воздухе с получением эстетического удовольствия от просмотра кино, как раз и проводятся вот такие мероприятия в формате open-air", - процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгению Шевченко.
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В пресс-службе добавили, что XII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" проходит в Оренбуржье с 23 по 28 августа. С 2008 по 2018 годы в фестивале приняли участие кинематографисты из более чем 50 стран мира. В рамках фестиваля было показано свыше тысячи фильмов зарубежных и российских режиссёров, состоялось около сотни кинопремьер. Приз кинофестиваля "Золотой сарматский лев" получили представители 42 стран мира. В этом году награду за вклад в отечественный кинематограф вручили народному артисту России Алексею Гуськову. Особенностями кинофестиваля стали широкая география кинолент, их тематическое и жанровое разнообразие, а также киносеансы в формате опен-эйр.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская область
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