Майли Сайрус споет на MTV Music Awards о расставании с Лиамом Хемсвортом

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. На церемонии MTV Music Awards Майли Сайрус впервые выступит с песней Slide Away ("Утекай"), которая, как считают поклонники певицы, посвящена ее расставанию с Лиамом Хемсвортом, сообщает Variety.
Певица и актриса выложила аудио новой песни на YouTube 15 августа.
Сайрус и Хемсворт поженились в декабре 2018 года после десяти лет отношений. О разрыве пары представитель исполнительницы сообщил 10 августа.
Недавно певица объявила о начале работы над новым, седьмым по счету, диском под названием She Is Miley Cyrus, в который войдут треки из трех мини-альбомов: She Is Coming, She Is Here и She Is Everything.
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