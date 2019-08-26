Майли Сайрус споет на MTV Music Awards о расставании с Лиамом Хемсвортом

Сайрус и Хемсворт поженились в декабре 2018 года после десяти лет отношений. О разрыве пары представитель исполнительницы сообщил 10 августа.

Недавно певица объявила о начале работы над новым, седьмым по счету, диском под названием She Is Miley Cyrus, в который войдут треки из трех мини-альбомов: She Is Coming, She Is Here и She Is Everything.