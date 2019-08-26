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РИА Новости

Джонсон не смог рассказать о своих действиях в случае переноса Brexit

19:41 26.08.2019 (обновлено: 19:53 26.08.2019)
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© REUTERS / Carlos BarriaПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Carlos Barria
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция . Архивное фото
ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел от прямого ответа на вопрос о том, каковы будут его действия в случае принятия парламентариями законопроекта о переносе Brexit на более поздний срок.
"Все должны это сделать, и, между прочим, наши друзья на той стороне Английского канала (Ла-Манша) думают так же. Они испытывают энтузиазм, размышляют о новом партнерстве с Британией", - сказал Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита G7, отвечая на вопрос о том, планирует ли он в случае принятия законопроекта о переносе Brexit приостановить работу парламента или созвать внеочередные выборы.
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При этом Джонсон подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на достижение соглашения с ЕС по условиям выхода Британии из ЕС.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
Джонсон также сообщил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.
"Ну я думаю, что ЕС имеет тенденцию подходить к соглашению в самый последний момент", - отметил Джонсон, заверив, что Британия будет тщательно готовиться к сценарию выхода без соглашения.
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BrexitG7Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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