Трампа не волнует, чем для него обернется поддержка возвращения к G8

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют политические последствия для него в связи с поддержкой, которую он оказывает возвращению России в G8.
"Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует, но многие этого не понимают", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7, отвечая на вопрос американской журналистки, не опасается ли он, что приглашение российского лидера в США накануне президентских выборов может иметь негативные политические последствия для него.
"Я не действую по политическим мотивам. Хорошо ли это? Может быть, нет, а может быть, да", - отметил Трамп.
Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
23 августа, 16:10РИА НовостиГруппа семи