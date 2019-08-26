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РИА Новости

Трампа не волнует, чем для него обернется поддержка возвращения к G8

19:28 26.08.2019
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
© REUTERS / Carlos Barria
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют политические последствия для него в связи с поддержкой, которую он оказывает возвращению России в G8.
"Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует, но многие этого не понимают", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7, отвечая на вопрос американской журналистки, не опасается ли он, что приглашение российского лидера в США накануне президентских выборов может иметь негативные политические последствия для него.
"Я не действую по политическим мотивам. Хорошо ли это? Может быть, нет, а может быть, да", - отметил Трамп.
Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
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В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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G7Дональд ТрампСергей ЛавровМИД РФG8Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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