Трампа не волнует, чем для него обернется поддержка возвращения к G8

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют политические последствия для него в связи с поддержкой, которую он оказывает возвращению России в G8.

"Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует, но многие этого не понимают", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7, отвечая на вопрос американской журналистки, не опасается ли он, что приглашение российского лидера в США накануне президентских выборов может иметь негативные политические последствия для него.

"Я не действую по политическим мотивам. Хорошо ли это? Может быть, нет, а может быть, да", - отметил Трамп.

Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.