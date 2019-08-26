В Пскове ликвидировали открытое горение в ангаре с битумом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в ангаре с битумом в Пскове, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Псковской области.
Ранее сообщалось, что склад с битумом загорелся на площади на площади 3,6 тысячи квадратных метров на улице Пожиговская в Пскове.
"Открытое горение ликвидировано, ведется проливка конструкций", - сказала собеседница агентства.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 16.35 мск. К тушению пожара привлечены 39 человек и 10 единиц техники.
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