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РИА Новости
Новости Подмосковья

План по переселению из аварийных домов в Подмосковье выполнили досрочно

18:44 26.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Московская область и ряд других регионов выполнили план по переселению из аварийных домов досрочно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на "Российскую газету" и Фонд ЖКХ.
Так, в Подмосковье расселили 5,73 тысячи квадратных метров в этом году. Новое жилье получили 400 человек. Кроме того, досрочно выполнили планы Воронежская, Тюменская, Челябинская области, Алтайский край и другие регионы. В каждом из них жилье получили от 110 до 490 человек.
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Есть регионы, где власти не укладываются в намеченные сроки. Это Белгородская, Иркутская, Курганская, Самарская области и Северная Осетия.
Несмотря на выполнение плана, программа продолжается. До 2024 года новое жилье должны получить 530 тысяч жителей России.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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