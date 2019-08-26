План по переселению из аварийных домов в Подмосковье выполнили досрочно

Так, в Подмосковье расселили 5,73 тысячи квадратных метров в этом году. Новое жилье получили 400 человек. Кроме того, досрочно выполнили планы Воронежская, Тюменская, Челябинская области, Алтайский край и другие регионы. В каждом из них жилье получили от 110 до 490 человек.