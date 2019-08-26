Краснодарский минздрав опроверг сообщения о дефиците преднизолона в Сочи

СОЧИ, 26 авг - РИА Новости. Аптеки города Сочи имеют достаточный запас гормонального препарата преднизолона во всех формах, сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко.

Ранее пользователи соцсетей и СМИ сообщали о проблемах с покупкой преднизолона, который входит в перечень жизненно важных лекарств, в аптеках Сочи. Представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление" рассказал РИА Новости, что с преднизолоном "есть сложности" из-за того, что препарат отсутствует у поставщиков, однако "в этом нет проблемы", так как врачи могут выписывать аналоги.

"Препарат преднизолон выпускается в форме мази, таблеток и в ампулах. В настоящий момент в аптеках города Сочи имеется достаточный запас препарата во всех формах", - пояснила Игнатенко.

Она добавила, что преднизолон не входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который обязан быть в аптечных организациях в соответствии с действующим законодательством РФ.

"Для удобства жителей Кубани действует справочный сайт, на котором можно узнать о наличии тех или иных лекарственных препаратов в аптеках края", - уточнила Игнатенко.

Преднизолон является синтетическим аналогом гормона надпочечников и обладает сходным с ним действием. Он применяется для лечения различных воспалений опорно-двигательной системы, крови, легких, нервной системы, кожи, глаз. Препарат используется для борьбы с аллергией, в том числе отеком Квинке и анафилактическим шоком, и может спасти жизнь. Кроме того преднизолон используется при антишоковой терапии. Препарат применяется и при бронхиальной астме тяжелой формы, отеке мозга, тяжелых травмах, ожогах, в том числе желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей, отравлениях.