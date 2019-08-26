Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T18:43Z
https://ria.ru/20190826/1557926025.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152039/73/1520397317_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_1f2fbb00b35a92857da6018ec90075b1.jpg
РИА Новости

Краснодарский минздрав опроверг сообщения о дефиците преднизолона в Сочи

18:43 26.08.2019
310
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 26 авг - РИА Новости. Аптеки города Сочи имеют достаточный запас гормонального препарата преднизолона во всех формах, сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко.
Ранее пользователи соцсетей и СМИ сообщали о проблемах с покупкой преднизолона, который входит в перечень жизненно важных лекарств, в аптеках Сочи. Представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление" рассказал РИА Новости, что с преднизолоном "есть сложности" из-за того, что препарат отсутствует у поставщиков, однако "в этом нет проблемы", так как врачи могут выписывать аналоги.
"Препарат преднизолон выпускается в форме мази, таблеток и в ампулах. В настоящий момент в аптеках города Сочи имеется достаточный запас препарата во всех формах", - пояснила Игнатенко.
Она добавила, что преднизолон не входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который обязан быть в аптечных организациях в соответствии с действующим законодательством РФ.
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье
7 августа, 08:48РИА Новости
"Ъ" сообщил о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
"Для удобства жителей Кубани действует справочный сайт, на котором можно узнать о наличии тех или иных лекарственных препаратов в аптеках края", - уточнила Игнатенко.
Преднизолон является синтетическим аналогом гормона надпочечников и обладает сходным с ним действием. Он применяется для лечения различных воспалений опорно-двигательной системы, крови, легких, нервной системы, кожи, глаз. Препарат используется для борьбы с аллергией, в том числе отеком Квинке и анафилактическим шоком, и может спасти жизнь. Кроме того преднизолон используется при антишоковой терапии. Препарат применяется и при бронхиальной астме тяжелой формы, отеке мозга, тяжелых травмах, ожогах, в том числе желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей, отравлениях.

Другие новости региона читайте здесь>>

Работа государственной аптеки
Вчера, 16:16РИА Новости
В Минздраве прокомментировали сообщения о нехватке преднизолона в аптеках
201011
Обсудить 0
СочиКраснодарский крайРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. 20 августа 2019
Трамп назвал саммит G7 "по-настоящему успешным"
РИА
Новости
Церковь Святого Антония в Коломбо. 23 апреля 2019
МИД порекомендовал россиянам сохранять бдительность в Шри-Ланке
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Родители пострадавшей в Турции девочки отказались перевозить ее в Петербург
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Трамп недоволен ходом реформирования ВТО
Лента
новостей
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
В МИД назвали дату ближайшего консульского доступа к Уилану
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару продолжил критиковать "колониальную политику" Макрона
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Если бы Россию пригласили обратно в G8, она бы вернулась, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Трамп допустил встречу с Роухани
Президент РФ Владимир Путин
Путин наградил Машкова, Купченко, Грачевского и Роднину
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп заявил, что Россия готова вернуться в G8, но просить об этом не будет
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук признался, что не может уснуть без пистолета
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Резидент Comedy Club Роман Попов
Актер из "Полицейского с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт оценил перспективы посещения Эрдоганом МАКС-2019
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния