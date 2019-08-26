Кравчук признался, что не может уснуть без пистолета

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что чувствует какую-то необъяснимую угрозу, поэтому всегда перед сном кладет на тумбочку возле кровати пистолет, без которого уже не может уснуть.
"Реальной опасности, которая нависает над тобой, я не чувствовал. А вот сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя, я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", - сказал Кравчук в эфире телеканала NewsОne, отвечая на вопрос, чувствовал ли он опасность в 1991 году во время обретения Украиной независимости.
При этом он напомнил, что в 1991 году на него пытались совершить покушение.
"Один был реальный в Харькове, когда с ножом на меня бросился, человек, но защитник мой, его фамилия Паливода, подставил себя. Он его ударил в грудь ножом, но (во внутреннем кармане у телохранителя - ред.) был пистолет, и он остался жив", - сказал он.