Кравчук признался, что не может уснуть без пистолета

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что чувствует какую-то необъяснимую угрозу, поэтому всегда перед сном кладет на тумбочку возле кровати пистолет, без которого уже не может уснуть.

При этом он напомнил, что в 1991 году на него пытались совершить покушение.

"Один был реальный в Харькове, когда с ножом на меня бросился, человек, но защитник мой, его фамилия Паливода, подставил себя. Он его ударил в грудь ножом, но (во внутреннем кармане у телохранителя - ред.) был пистолет, и он остался жив", - сказал он.