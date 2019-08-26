Трамп недоволен ходом реформирования ВТО

В июле президент Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования ВТО в связи с несоответствием статуса некоторых стран, заявленных как развивающиеся. Затем в августе президент США заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.