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РИА Новости

Трамп недоволен ходом реформирования ВТО

18:38 26.08.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает недостаточной предложенную реформу Всемирной торговой организации (ВТО).
"Нет, я не удовлетворен", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он достаточной предложенную реформу ВТО. Трансляцию пресс-конференции ведет телеканал Fox News.
В июле президент Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования ВТО в связи с несоответствием статуса некоторых стран, заявленных как развивающиеся. Затем в августе президент США заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампВсемирная торговая организацияФранцияСШАВ мире
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