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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Казани подводят итоги хаджа

18:19 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мусульмане Татарстана, которые в этом году совершили хадж в Мекке, возвращаются домой - первую группу во главе с муфтием республики Камилем Самигуллиным встретили в аэропорту Казани, сообщает официальный сайт Духовного управления мусульман Республики татарстан (ДУМ РТ).
Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама. В этом году в Мекку для его совершения направились более 25 тысяч россиян.
"Совершивший хадж человек словно заново рождается: он опустошает свои "котомки" с грехами, очищая свою душу. Но это не значит, что человек не сможет вновь "наполнить" их. Сторонитесь запретного. Пусть Всевышний Аллах примет ваш хадж и курбан. Да будет на то воля Всевышнего, чтобы мы с вами также вместе собирались и в Раю", - сказал муфтий Самигуллин паломникам.
Всего в этом году в хадж направились 1800 мусульман Татарстана. Как ожидается, все группы прибудут до 28 августа.
Как отметили в муфтияте, особое внимание в этом году организаторы паломничества, "ДУМ РТ Хадж", уделили вопросам обеспечения безопасности верующих. Так, руководители паломнических групп прошли специальные курсы, в ходе которых подтвердили свои знания всех обрядов хаджа, а также арабского языка.
"Кроме того, паломников сопровождали 20 врачей различных специальностей с набором оборудования и медикаментов (травматологи, кардиологи, терапевты, инфекционисты и даже гинекологи) в местах проживания действовали организованные специально для татарстанских паломников круглосуточные медицинские пункты", - подчеркнули в ДУМ РТ.
Паломники во время хаджа в Саудовской Аравии
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинМоскваТатарстанКазаньОбщество
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