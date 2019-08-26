В Казани подводят итоги хаджа

"Совершивший хадж человек словно заново рождается: он опустошает свои "котомки" с грехами, очищая свою душу. Но это не значит, что человек не сможет вновь "наполнить" их. Сторонитесь запретного. Пусть Всевышний Аллах примет ваш хадж и курбан. Да будет на то воля Всевышнего, чтобы мы с вами также вместе собирались и в Раю", - сказал муфтий Самигуллин паломникам.