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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня"

18:47 26.08.2019
57
На фестивале "Спасская башня" впервые провели благотворительное мероприятие для детей-инвалидов. Кадры праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Мероприятие для детей-инвалидов и их родителей состоялось в конном манеже.

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
1 из 13

Мероприятие для детей-инвалидов и их родителей состоялось в конном манеже.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Лучшие коллективы подготовили для гостей специальную программу.

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
2 из 13

Лучшие коллективы подготовили для гостей специальную программу.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня".

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
3 из 13

Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Зрители увидели парадный выезд конной полиции, волшебный номер с дрессированными пегасами и единорогами, шоу с участием миниатюрных лошадей.

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
4 из 13

Зрители увидели парадный выезд конной полиции, волшебный номер с дрессированными пегасами и единорогами, шоу с участием миниатюрных лошадей.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Перед гостями праздника выступила детская группа конного церемониала Кремлевской школы верховой езды.

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
5 из 13

Перед гостями праздника выступила детская группа конного церемониала Кремлевской школы верховой езды.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня".

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
6 из 13

Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Подобное мероприятие на фестивале провели впервые, но организаторы надеются, что оно станет частью программы конного манежа "Спасской башни".

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
7 из 13

Подобное мероприятие на фестивале провели впервые, но организаторы надеются, что оно станет частью программы конного манежа "Спасской башни".

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

После показательной программы дети смогли разглядеть участников выступлений поближе.

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
8 из 13

После показательной программы дети смогли разглядеть участников выступлений поближе.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Самым решительным удалось прокатиться на лошадях.

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
9 из 13

Самым решительным удалось прокатиться на лошадях.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале "Спасская башня".

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
10 из 13

Мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Благотворительное мероприятие организовано Кремлевской школой верховой езды при поддержке Дирекции фестиваля "Спасская башня".

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
11 из 13

Благотворительное мероприятие организовано Кремлевской школой верховой езды при поддержке Дирекции фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит ежегодно в конце августа — начале сентября на Красной площади.

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
12 из 13

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит ежегодно в конце августа — начале сентября на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
© РИА Новости / Кирилл Калинников

"Спасская башня" — это грандиозное шоу с участием коллективов со всего мира.

Благотворительное мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале Спасская башня
13 из 13

"Спасская башня" — это грандиозное шоу с участием коллективов со всего мира.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
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