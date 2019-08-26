Мероприятие для детей-инвалидов и их родителей состоялось в конном манеже.
Мероприятие для детей-инвалидов и их родителей состоялось в конном манеже.
Лучшие коллективы подготовили для гостей специальную программу.
Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня".
Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня".
Зрители увидели парадный выезд конной полиции, волшебный номер с дрессированными пегасами и единорогами, шоу с участием миниатюрных лошадей.
Зрители увидели парадный выезд конной полиции, волшебный номер с дрессированными пегасами и единорогами, шоу с участием миниатюрных лошадей.
Перед гостями праздника выступила детская группа конного церемониала Кремлевской школы верховой езды.
Перед гостями праздника выступила детская группа конного церемониала Кремлевской школы верховой езды.
Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня".
Благотворительное мероприятие в конном манеже на фестивале "Спасская башня".
Подобное мероприятие на фестивале провели впервые, но организаторы надеются, что оно станет частью программы конного манежа "Спасской башни".
Подобное мероприятие на фестивале провели впервые, но организаторы надеются, что оно станет частью программы конного манежа "Спасской башни".
После показательной программы дети смогли разглядеть участников выступлений поближе.
После показательной программы дети смогли разглядеть участников выступлений поближе.
Самым решительным удалось прокатиться на лошадях.
Мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале "Спасская башня".
Мероприятие для детей-инвалидов в конном манеже на фестивале "Спасская башня".
Благотворительное мероприятие организовано Кремлевской школой верховой езды при поддержке Дирекции фестиваля "Спасская башня".
Благотворительное мероприятие организовано Кремлевской школой верховой езды при поддержке Дирекции фестиваля "Спасская башня".
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит ежегодно в конце августа — начале сентября на Красной площади.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит ежегодно в конце августа — начале сентября на Красной площади.
"Спасская башня" — это грандиозное шоу с участием коллективов со всего мира.
"Спасская башня" — это грандиозное шоу с участием коллективов со всего мира.