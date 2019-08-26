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РИА Новости
Нижегородская область

Никитин представил программу нижегородского научно-образовательного центра

17:55 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Глеб Никитин представил программу нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) "Техноплатформа 2035" на совещании в Сколково, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первое заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой состоялось в понедельник в Московской школе управления Сколково. Члены Совета заслушали программы деятельности пяти пилотных научно-образовательных центров мирового уровня, образованных в рамках нацпроекта "Наука".
"Сегодня научно-образовательный центр Нижегородской области включает в себя 27 участников - пять вузов, три НИИ, 19 организаций реального сектора экономики, включая Федеральный Ядерный центр. Кроме того, статус НОЦ позитивно сказывается на привлечении новых партнёров. Мы ведём переговоры с Центром Келдыша, Московским техническим университетом связи и информатики, Московским государственным технологическим университетом и рядом других", - цитирует пресс-служба слова Никитина, который представил программу нижегородского НОЦ.
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Глава региона подчеркнул, что число проектов участников НОЦ с начала года выросло более чем в два раза – с 65 до 140. "Мы говорим с вами о центрах мирового уровня. Поэтому очень важным моментом выступает сотрудничество, в частности, с нашими зарубежными коллегами. Уже сегодня участники НОЦ Нижегородской области сотрудничают с 80 учёными и специалистами мирового уровня, включая 69 иностранных экспертов из более чем 20 стран. Уже сейчас участники НОЦ имеют более 150 проектов сотрудничества в сфере науки, образования и бизнеса с зарубежными партнёрами из 34 стран мира. В нашем понимании НОЦ должен стать единым окном для международного сотрудничества всех участников", - подчеркнул Никитин.
По словам губернатора, для деятельности нижегородского НОЦ выбрано пять основных направлений: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые технологии; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба. "Мы считаем, что работа в этих сферах позволит технологическим разработкам нижегородских исследователей быть востребованными на мировом рынке как минимум в ближайшие 10 лет", - добавил Никитин.
Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. А к концу 2021 года намечено создать не менее 15 таких центров.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки к середине сентября нынешнего года представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ программы развития пяти НОЦов. Сейчас готовятся программы научно-образовательных центров из Пермского края, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областей.
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