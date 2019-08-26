НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Глеб Никитин представил программу нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) "Техноплатформа 2035" на совещании в Сколково, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первое заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой состоялось в понедельник в Московской школе управления Сколково. Члены Совета заслушали программы деятельности пяти пилотных научно-образовательных центров мирового уровня, образованных в рамках нацпроекта "Наука".

"Сегодня научно-образовательный центр Нижегородской области включает в себя 27 участников - пять вузов, три НИИ, 19 организаций реального сектора экономики, включая Федеральный Ядерный центр. Кроме того, статус НОЦ позитивно сказывается на привлечении новых партнёров. Мы ведём переговоры с Центром Келдыша, Московским техническим университетом связи и информатики, Московским государственным технологическим университетом и рядом других", - цитирует пресс-служба слова Никитина, который представил программу нижегородского НОЦ.

Глава региона подчеркнул, что число проектов участников НОЦ с начала года выросло более чем в два раза – с 65 до 140. "Мы говорим с вами о центрах мирового уровня. Поэтому очень важным моментом выступает сотрудничество, в частности, с нашими зарубежными коллегами. Уже сегодня участники НОЦ Нижегородской области сотрудничают с 80 учёными и специалистами мирового уровня, включая 69 иностранных экспертов из более чем 20 стран. Уже сейчас участники НОЦ имеют более 150 проектов сотрудничества в сфере науки, образования и бизнеса с зарубежными партнёрами из 34 стран мира. В нашем понимании НОЦ должен стать единым окном для международного сотрудничества всех участников", - подчеркнул Никитин.

По словам губернатора, для деятельности нижегородского НОЦ выбрано пять основных направлений: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые технологии; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба. "Мы считаем, что работа в этих сферах позволит технологическим разработкам нижегородских исследователей быть востребованными на мировом рынке как минимум в ближайшие 10 лет", - добавил Никитин.

Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. А к концу 2021 года намечено создать не менее 15 таких центров.