Победители конкурса "Лидеры России" совершат восхождение на Эльбрус

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Победители второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" готовятся к восхождению на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Цель проекта "Восхождение на Эльбрус" – командообразование, проверка лидерских качеств в непривычных условиях и возможность для неформального общения участников. Первое восхождение состоялось в 2018 году, в нем участвовали победители первого сезона конкурса "Лидеры России". В этом году на Эльбрус поднимутся победители 2019 года.

Инициаторами мероприятия выступили сообщество победителей конкурса – клуб "Лидеров России" "Эльбрус" – и платформа "Россия – страна возможностей".

"Отмечу, что и идея восхождения на самую высокую точку России и Европы, и идея создания клуба "Эльбрус" принадлежат самим "Лидерам России". Для нас важно, чтобы после участия в наших проектах конкурсанты продолжали общаться, выступали с различными инициативами, поддерживали друг друга, запускали свои проекты", – прокомментировал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Первым этапом (26–29 августа) станет акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат. Затем, 30 августа, участники поднимутся на стартовую площадку "Лепрус", откуда после двух дней подготовки начнется их восхождение непосредственно к вершине Эльбруса.

"Участие в конкурсе "Лидеры России" можно сравнить с восхождением на Эльбрус. Требуется мобилизация сил, знаний, нужна хорошая подготовка и, самое главное, мотивация и команда единомышленников", – отметила председатель клуба "Лидеров России" "Эльбрус", победитель конкурса "Лидеры России", помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.