Главы МИД Ирана и Китая обсудили ядерную сделку

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019

ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в Пекине со своим китайским коллегой Ван И ядерную сделку и предложения по ее поддержанию, сообщил иранский МИД.

"В ходе переговоров обсуждалось развитие событий в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, а также инициативы президентом Ирана и Франции", - говорится в сообщении иранского министерства иностранных дел.

Ведомство отметило, что министры также обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана осудил экономическое давление на Китай со стороны США, а также на фоне протестов в Гонконге выступил против вмешательства Вашингтона и других стран во внутренние дела Китая.

В Китай Зариф прибыл в понедельник после того, как в воскресенье неожиданно прибыл во французский Биарриц, где на полях саммита G7 провел переговоры с французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу ядерной сделки.