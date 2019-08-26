Главы МИД Ирана и Китая обсудили ядерную сделку

ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в Пекине со своим китайским коллегой Ван И ядерную сделку и предложения по ее поддержанию, сообщил иранский МИД.
"В ходе переговоров обсуждалось развитие событий в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, а также инициативы президентом Ирана и Франции", - говорится в сообщении иранского министерства иностранных дел.
Ведомство отметило, что министры также обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.
Кроме того, министр иностранных дел Ирана осудил экономическое давление на Китай со стороны США, а также на фоне протестов в Гонконге выступил против вмешательства Вашингтона и других стран во внутренние дела Китая.
В Китай Зариф прибыл в понедельник после того, как в воскресенье неожиданно прибыл во французский Биарриц, где на полях саммита G7 провел переговоры с французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу ядерной сделки.
В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог – состоялись несколько телефонных разговоров президентов двух стран по ядерной сделке. Париж и Тегеран, согласно заявлениям властей Ирана, обмениваются предложениями по поводу того, как обеспечить реализацию соглашения.