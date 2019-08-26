После ДТП с пятью погибшими под Калугой задержали водителя бетономешалки

ДТП с участием бетономешалки в Калужской области

© Фото : МЧС РФ ДТП с участием бетономешалки в Калужской области

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи в Калужской области предъявили обвинение водителю бетономешалки после ДТП с пятью погибшими, он задержан, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что 24 августа пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием бетономешалки в Калужской области. По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем KIA Sportage.

"В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.