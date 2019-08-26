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РИА Новости

После ДТП с пятью погибшими под Калугой задержали водителя бетономешалки

17:42 26.08.2019
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© Фото : МЧС РФДТП с участием бетономешалки в Калужской области
ДТП с участием бетономешалки в Калужской области
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи в Калужской области предъявили обвинение водителю бетономешалки после ДТП с пятью погибшими, он задержан, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что 24 августа пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием бетономешалки в Калужской области. По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем KIA Sportage.
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"В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водителю предъявлено обвинение по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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