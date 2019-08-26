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РИА Новости

Палестина осудила США за исключение из списка государств и территорий

17:42 26.08.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ГАЗА, 26 авг - РИА Новости. Палестинская автономия осуждает госдепартамент США за исключение Палестины из списка стран и территорий, заявил представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.
Госдепартамент США исключил Палестину из списка стран и территорий на своём сайте. Официальные заявления на эту тему от США не звучали.
"Действие государственного департамента США по вычеркиванию Палестины из списка государств региона соответствует идеям крайне правых израильтян, также является беспрецедентным спадом во внешней политике США", - заявил Набиль Абу Рудейна.
"Администрация США должна знать, что не будет мира, безопасности и стабильности в регионе без создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 4 июня 1967 года", - добавил он.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.
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