Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:42Z
https://ria.ru/20190826/1557923279.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152068/65/1520686579_0:142:3114:1894_1036x0_80_0_0_16c15bd9896601a63dd26f28e8dd94de.jpg
РИА Новости

Карасина наградили орденом "За заслуги перед отечеством" III степени

17:42 26.08.2019
301
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин указом президента Российской Федерации награжден орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, говорится на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Карасина Григория Борисовича - статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте приказа.
Ранее Карасин был награжден Орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Александра Невского, а также рядом других наград.
Карасин в МИД РФ курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, также отвечает за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.
Президент РФ Владимир Путин
5 июля, 12:15Пожар на подводном аппарате Минобороны
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
311006
Обсудить 0
МИД РФГригорий КарасинРоссияОбщество
Рекомендуем
Врачи во время операции
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
РИА
Новости
Пропеллер беспилотного летательного аппарата
На МАКС-2019 покажут беспилотный вертолет AURA 100
Президент РФ Владимир Путин
Путин наградил Машкова, Купченко, Грачевского и Роднину
Андрей Тюлин
Глава компании "Российские космические системы" ушел в отставку
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Макрон поправил журналиста, спутавшего президента Ирана с вождем индейцев
Единый день голосования в регионах России
В СПЧ поддержали идею об электронном голосовании на муниципальных выборах
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
ДТП с участием бетономешалки в Калужской области
После ДТП с пятью погибшими под Калугой задержали водителя бетономешалки
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
США готовы принять участие во встречах по Украине
Здание Верховной Рады Украины
В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию"
Санкт-Петербург
Эксперты оценили ход предвыборной кампании в Петербурге
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Путин освободил Яковенко от должности посла в Великобритании
Стаффордширский бультерьер
У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
Арктика
В России открыли онлайн-платформу для сбора предложений по развитию Арктики
Рецепт необычной пиццы взорвал Сеть
Пять миллионов калорий: рецепт "убийственной" пиццы взорвал Сеть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния