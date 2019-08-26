Карасина наградили орденом "За заслуги перед отечеством" III степени

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин указом президента Российской Федерации награжден орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, говорится на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Карасина Григория Борисовича - статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте приказа.
Ранее Карасин был награжден Орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Александра Невского, а также рядом других наград.
Карасин в МИД РФ курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, также отвечает за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.