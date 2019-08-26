Карасина наградили орденом "За заслуги перед отечеством" III степени

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Карасина Григория Борисовича - статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте приказа.

Ранее Карасин был награжден Орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Александра Невского, а также рядом других наград.