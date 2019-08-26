В Липецке построили дом для полицейских

ЛИПЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Сто тридцать две семьи ветеранов и действующих сотрудников управления МВД России по Липецкой области получили в понедельник ключи от квартир в новом доме, построенном за счет средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации области.

Дом из 17 этажей, расположенный в областном центре по улице 50 лет НЛМК, власти построили в рамках программы по ликвидации очереди на жилье для сотрудников различных ведомств.

"Дом построен за счет средств федерального бюджета. В нем все готово к заезду жильцов: квартиры с чистовой отделкой, есть сантехника, установлены пластиковые окна и кухонные плиты. Подведены все необходимые коммуникации. Осталось сделать здесь детскую площадку и выбрать эффективную управляющую компанию", - прокомментировал РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.