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РИА Новости
Липецкая область

В Липецке построили дом для полицейских

17:38 26.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Сто тридцать две семьи ветеранов и действующих сотрудников управления МВД России по Липецкой области получили в понедельник ключи от квартир в новом доме, построенном за счет средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации области.
Дом из 17 этажей, расположенный в областном центре по улице 50 лет НЛМК, власти построили в рамках программы по ликвидации очереди на жилье для сотрудников различных ведомств.
"Дом построен за счет средств федерального бюджета. В нем все готово к заезду жильцов: квартиры с чистовой отделкой, есть сантехника, установлены пластиковые окна и кухонные плиты. Подведены все необходимые коммуникации. Осталось сделать здесь детскую площадку и выбрать эффективную управляющую компанию", - прокомментировал РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По словам Артамонова, дом, строительство которого началось еще в 2016 году, из-за проблем с подрядчиком грозил превратиться в долгострой. После вмешательства врио главы региона проблемные вопросы удалось снять. В 2019 году дом достроили и подготовили к сдаче. На первом этаже здания располагается опорный пункт полиции, который создан специально для удобства граждан.
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