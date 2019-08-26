Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:27Z
https://ria.ru/20190826/1557922466.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/17/1556151736_0:292:3121:2048_1036x0_80_0_0_676ad228d1aa77cd192b2032c1f62d9e.jpg
РИА Новости

В ЕП призвали Приштину отменить таможенные барьеры для товаров из Сербии

17:26 26.08.2019 (обновлено: 17:27 26.08.2019)
154
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине должны отменить пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии для оживления диалога с Белградом, заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.
Посольство США в Приштине обнародовало в августе совместный с руководством Великобритании, Германии, Италии и Франции ("Квинта" – ред.) призыв к руководству Сербии и косовоалбанским властям возобновить диалог под эгидой ЕС в Брюсселе. При этом Приштине предлагается отменить введенные в ноябре 2018 года пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии, а Белграду – прекратить лоббировать среди третьих стран отзыв признания самопровозглашенной республики.
Макалистер в понедельник находится в Белграде, где провел встречу с сербским президентом Александром Вучичем.

"Пошлины должны быть отозваны, чтобы продолжился диалог Белграда и Приштины, а ЕС готов помочь как можно раньше", - цитирует главу комитета Европарламента по иностранным делам агентство Танюг.

Ивица Дачич
22 июля, 17:05РИА Новости
Диалог Белграда и Приштины находится в коме, заявил глава МИД Сербии
Он указал на отсутствие реакции властей в Приштине на призыв "Квинты" и предположил, что "нужно дождаться итогов парламентских выборов в Косово".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
19 июля, 03:18РИА Новости
Болтон: статус-кво вокруг Косово не в интересах Приштины и Белграда
200000
Обсудить 0
Александр ВучичЕвропейский парламентЕвросоюзСербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018
В ДНР, чтобы почтить память Захарченко, приедут иностранные делегации
РИА
Новости
Здание Верховной Рады Украины
В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию"
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
Граница Израиля с Ливаном
Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента
новостей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху призвал к "немедленным действиям" по вопросу Ирана
Горящий Амазонский лес в муниципалитете Кандейас-ду-Джамари на северо-западе Бразилии
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
Санкт-Петербург
Эксперты оценили ход предвыборной кампании в Петербурге
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер Пакистана поднимет вопрос Кашмира на Генассамблее ООН
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана заявил о праве дать ответ на атаки Израиля по стране
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири
Ливан призвал постоянных членов СБ ООН осудить агрессию Израиля
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Макрон поправил журналиста, спутавшего президента Ирана с вождем индейцев
Рабочие на китайской фабрике, производящей обувь для бренда Иванки Трамп
Трамп рассказал о потерях Китая результате торговой войны с США
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
США готовы принять участие во встречах по Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху поручил построить 300 домов в поселении, где произошел теракт
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД озабочен силовыми акциями в Ливане и Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния