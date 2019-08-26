В ЕП призвали Приштину отменить таможенные барьеры для товаров из Сербии

БЕЛГРАД, 26 авг – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине должны отменить пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии для оживления диалога с Белградом, заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.

Посольство США в Приштине обнародовало в августе совместный с руководством Великобритании, Германии, Италии и Франции ("Квинта" – ред.) призыв к руководству Сербии и косовоалбанским властям возобновить диалог под эгидой ЕС в Брюсселе. При этом Приштине предлагается отменить введенные в ноябре 2018 года пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии, а Белграду – прекратить лоббировать среди третьих стран отзыв признания самопровозглашенной республики.

Макалистер в понедельник находится в Белграде, где провел встречу с сербским президентом Александром Вучичем.

"Пошлины должны быть отозваны, чтобы продолжился диалог Белграда и Приштины, а ЕС готов помочь как можно раньше", - цитирует главу комитета Европарламента по иностранным делам агентство Танюг.

Он указал на отсутствие реакции властей в Приштине на призыв "Квинты" и предположил, что "нужно дождаться итогов парламентских выборов в Косово".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.